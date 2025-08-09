Presentan “Olivero Informa”, canal especializado en noticias

SANTO DOMINGO. – El periodista dominicano Carlos Olivero Ramos inauguró su canal digital «Olivero Informa», disponible en YouTube, redes sociales y diversas plataformas de internet.

El nuevo medio está enfocado en la difusión noticiosa de contenido político, social, comunitario, y de arte y variedades.

Cuenta con una red de colaboradores acreditados a nivel nacional y contactos internacionales, lo que asegura una cobertura amplia y confiable.

CRECIMIENTO NOTABLE

Desde su presentación, el canal experimentó un crecimiento notable, con un alto volumen de visualizaciones y descargas en poco tiempo.

Comprometido con la excelencia periodística, su director prometió la expansión de «Olivero Informa», hasta convertirlo en un medio digital de referencia que conecte con las necesidades e intereses de la sociedad.

ag-sp