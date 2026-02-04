Buques de guerra de EE.UU. arriban a la capital de Haití
PUERTO PRINCIPE.- Buques de guerra estadounidenses arribaron a Haití, informó el martes la embajada de Estados Unidos en esa isla caribeña, en plena ofensiva contra las pandillas e inestabilidad política del país.
«Los buques USS Stockdale, USCGC Stone y USCGC Diligence han llegado a la bahía de Puerto Príncipe como parte de la operación ‘Southern Spear’», según dijo la embajada estadounidense en Haití en su cuenta de X, por orden del secretario de Defensa, Pete Hegseth.
«Su presencia refleja el firme compromiso de Estados Unidos con la seguridad, la estabilidad y un futuro mejor para Haití», agregó el texto.
La llamada operación «Southern Spear» (Lanza del Sur), anunciada en noviembre por Hegseth, es parte del despliegue de buques de guerra y aviones militares estadounidenses en América Latina para combatir, según Washington, las embarcaciones utilizadas para el tráfico de drogas por cárteles «narcoterroristas». Las operaciones estadounidenses en el Caribe y el Pacífico dejan más de 100 muertos.
Haití, el país más pobre del continente americano, atraviesa nuevas turbulencias políticas a pocos días del fin oficial del mandato del Consejo Presidencial de Transición (CPT), el órgano de gobierno, previsto para el 7 de febrero.
El país caribeño sufre además desde hace muchos años la violencia de bandas criminales, que cometen asesinatos, violaciones, saqueos y secuestros.
