“Salvemos al PLD”

En su declaración de principios el Partido de la Liberación Dominicana dice que: El PLD nace y reafirma su compromiso de ser una organización Progresista, porque rechazamos las concepciones y practicas populistas, autoritarias y neoliberales. Popular, porque su compromiso fundamental es con el pueblo. Moderno, porque respetando los valores, culturas y tradiciones de nuestro pueblo, estamos comprometidos con una visión del futuro. Democrático, porque lucha por fomentar el derecho a la participación económica, social, política e institucional del pueblo dominicano, con flexibilidad en su táctica para enfrentar los desafíos internos y externos.

Y continua explicando: Ante la imposibilidad de cambiar estructuras anquilosadas, practicas y actitudes propias de partidos tradicionales, el Profesor Juan Bosch y un conjunto de dirigentes deciden constituir un nuevo instrumento político marcado por características diferenciadoras, con una visión y misión diferentes.

Entonces, si desde su fundación, el 15 de diciembre de 1973, el Partido de la Liberación Dominicana surge con el propósito de completar la obra patriótica que iniciaron los Trinitarios y los Restauradores, en el sentido de lograr una patria independiente, en la que impere la justicia social y el respeto a la dignidad humana, ¿Que esta pasando en nuestro PLD de hoy? En su fundación el PLD se constituyo como una alternativa a las practicas individualistas, populistas y conservadoras que predominaban en nuestro país.

Esta condición de originalidad hizo que el compañero Juan Bosch calificara al PLD de un “Partido Unico en America”. Dicha peculiaridad derivaba no solo de su bien articulada y solida disciplina, sino también de su carácter democrático , de la vocación de servicio al país de sus miembros, por su ética, honestidad y amor al pueblo, así como por su compromiso sin reservas a favor de la liberación del genero humano de toda forma de sometimiento, subordinación, discriminacion o marginación, sean estas de carácter etnico, religioso, económico, político, social, de genero o de cualquier otra indole.

No hay que ser un historiador para poder dejarle saber, a nuestros conciudadanos, que en las instituciones y organizaciones, tanto políticas, como deportivas, sociales y hasta culturales que no son demócratas, cuando sus dirigentes, que se han impuesto arbitrariamente por años en el control dirigencial de esas organizaciones, y han permanecido por tiempo indefinido, históricamente tienden a desaparecer con la también desaparición física de ellos.

Para no irnos historicamente a tiempos prehistóricos, vamos a referirnos a tiempos recientes, pues recordamos que con el asesinato de Rafael L. Trujillo Molina el Partido Dominicano, el mayor de nuestro país en su época, por tenerlo como único líder, también desapareció con el luego de su asesinato.

Hubo varias organizaciones politicas que luego del asesinato de Trujillo incursionaron en la política criolla. Las mas destacadas, el Partido Revolucionario Dominicano, la cual, lamentablemente, aunque llego al poder con Juan Bosch en el 1963, con Antonio Guzman en 1978, con Salvador Jorge Blanco en 1982, y con Hipolito Mejia en el 2000, no es menos cierto que luego de la desaparición física de su máximo líder político Jose Francisco Gomez, ya que el historicamente líder y fundador de la misma, Profesor Juan Bosch había renunciado a inicios de los años setenta, y fundado el Partido de la Liberación Dominicana, también se volvió un partidito minoritario ante el enfrentamiento entre Hipolito Mejia y Miguel Vargas Maldonado, pues ninguno de los dos tenia un liderazgo solido en dicha institución.

Del Partido Reformista no podemos decir nada, pues Juaquin Balaguer se lo llevo con el a su tumba, ya que la única vez que permitió que ese partido llevara a otro candidato presidencial que no fuera el, fue cuando en las elecciones de 1996 la Constitución del 14 de agosto del 1994 le prohibió la reelección. Hoy ese partido conocido como PRSC, después de haber gobernado durante 22 años, no cuenta ni con la aprobación del 5% del electorado dominicano.

Salvemos al PLD, la “Fabrica de Presidentes”. No podemos seguir reciclando a los que ya fueron presidentes, como única opción para ganar elecciones. La permanencia del PLD mas allá del 2020, y hasta la celebración del bicentenario de nuestra independencia, no depende de la repostulacion ni de la permanencia de personas como lideres insustituibles, sino del respeto de nuestros principios que fueron establecidos al momento de la fundación de nuestra institución política. Juan Bosch falleció, y el PLD, por sus principios, se fortaleció. E’palante que seguimos. SALVEMOS AL PLD.