Perspectivas electorales…¿qué pasará en el 2020?

¿Qué pasará en mayo de 2020, a propósito de las elecciones pautadas para ese decisivo tiempo del panorama político nacional?

Es la pregunta que está en labios de todos…sí, de todos los ciudadanos dominicanos con derecho al voto.

Y no importa que se trate de un ciudadano que no esté inscrito en algún partido político. O de gente que nunca ha estado involucrada en asuntos de la política.

Los medios de comunicación, todos los días, nos traen noticias -además de la publicación de artículos y análisis- con el tema de los comicios de 2020 y que determinarán quién será el próximo Presidente de la República.

La organización que más activa se observa, dentro del abanico electoral, es el oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

El PLD, en un relativo corto tiempo, ha dado a conocer varios aspirantes a la candidatura presidencial.

Leonel Fernández, Reinaldo Pared Pérez, Carlos Amarante Baret, Francisco Domínguez Brito, Andrés Navarro y Manuel Crespo son los nombres que corren como precandidatos peledeístas.

No cito al presidente Danilo Medina porque él no ha declarado -de manera oficial- que volverá a ser candidato. De su boca no ha salido esa posibilidad.

Sin embargo, Medina, quien ganó las dos más recientes consultas comiciales hacia la Presidencia de la República (2012 y 2016), sorprendió al país al revelar que será en marzo cuando decidirá si finalmente va o no a buscar de nuevo la jefatura del Estado. Su segundo mandato constitucional concluye el 16 de agosto de 2020.

Este artículo -lo preciso- no analiza de si Medina está apto o no para repostularse, aunque la Constitución se lo prohíbe. No obstante, el tema de la reelección presidencial podría ser analizado en otro trabajo.

Pero esa “papa caliente” ya está en las manos de los llamados politólogos y allegados -entre ellos funcionarios del gobierno- al presidente Medina quien, por lo que se ha visto, algunos creen que tiene todo el derecho de ser nuevamente el candidato presidencial del PLD.

¿Y los precandidatos de la oposición? Las perspectivas electorales nos dicen que sobre este aspecto hay “confusión”.

Las organizaciones opositoras todavía no tienen definido qué hacer para enfrentar, con aires triunfalistas, al PLD y su gobierno.

Nadie niega que en el peledeísmo, si no hay un arreglo estratégico-político entre sus principales dirigentes, también podría haber confusión (¿?) respecto a su candidato.

of-am

