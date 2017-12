OPINION: La presidencia del PRM

En un partido con un futuro brillante florecen las aspiraciones. Y así, las notables diferencias, como espinas en las rosas. Méritos no le faltan, incluso para dirigir la nación, a quienes buscar presidir al PRM a partir del año entrante. Andrés Bautista, con sobradas condiciones, enfrenta un proceso legal del que puede salir airoso o no. Aspirar a seguir al frente coloca a su partido en una situación difícil como es la de escoger entre la institucionalidad y un gesto momentáneo y particular de lealtad que en nada contribuye a fortalecerlo. Sensato sería que el propio Bautista se echara a lado, permitiendo de esa forma que el PRM levante, libre y firme, la bandera contra la corrupción e impunidad sin el menor reparo ni temor.

Geanilda Vásquez tiene un amplio camino recorrido, como organizadora y gestora política de primer orden. En la fundación del PRM jugó y sigue desempeñando un papel destacado. Demócrata a carta cabal, cree en el pluralismo participativo. Por tanto, reconoce la importancia del debate y la competencia a lo interno. Representa, con altos méritos y condiciones, a la mujer como protagonista del proceso de cambio. Sin ataduras, garantiza la más amplia y diversa participación de todos los sectores y tendencias en esa agrupación.

Los estatutos del PRM dicen que la actual dirigencia, encabezada por Bautista fue puesta hasta septiembre pasado, por tanto, su legitimidad está siendo cuestionada y objetada para dirigir el proceso en curso, un factor nada favorable al orden y transparencia que propala y también debe exhibir la dirigencia peerremeista como promesa de campaña en el 2020.

Jesús Feris Iglesias asoma la cabeza como nuevo aspirante a la presidencia del PRM, a lo cual tiene todo el derecho, por supuesto. Pero la fortaleza y posicionamiento de Geanilda Vásquez lo dejan sin posibilidades de competir por el momento, dada su limitada participación apenas en campañas s proselitistas. La presidencia, la secretaría general y la de organización requieren dedicación y vocación, ámbitos en los que Geanilda ha mostrado talento, capacidad y entrega.