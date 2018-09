OPINION: La brecha del PRM

¿De qué vale que cada año se anuncie crecimiento del Producto Interno Bruto si no hay una transferencia material hacia los sectores sociales más empobrecidos? ¿De qué ha valido el crecimiento de nuestro PIB durante todos los años que tiene el PLD en el poder si sus gobiernos no han dado solución a un solo problema social y, contrariamente, se ha hipotecado al país con el enorme aumento de la deuda externa?

No se anuncia, pero es una realidad, que el narcotráfico constituye un renglón importante en el crecimiento del PIB. Y el narcotráfico, que no se enfrenta en lo absoluto, por la presencia de funcionarios civiles y militares, genera criminalidad, que es el tema más preocupante de la gente.

¿Y acaso no sabe el presidente de la República, no le informan los organismos de seguridad, que en el grueso de las bandas delincuenciales participan policías y militares y muchas de ellas están dirigidas por altos oficiales? Danilo Medina lo sabe muy bien, pero no hay ninguna voluntad de enfrentar y dar solución al problema.

La corrupción pública, única responsable de la desaparición de las riquezas que crecen cada año, es el segundo tema en importancia conforme a los estudios de opinión. Es precisamente en los gobiernos del PLD que hemos estado compitiendo por los primeros lugares en materia de corrupción pública en el ámbito mundial. En lo regional estamos por encima de México y Venezuela.

Como no hay ninguna voluntad de enfrentar a la corrupción ni a los causales de la criminalidad no cabe la menor duda de que esos males continuarán creciendo. Lástima que la oposición no haya tenido la capacidad para concienciar a la población sobre estos problemas y capitalizar el descontento. Es la razón por la que las encuestas siguen colocando al PLD de puntero, aunque hay cerca de un 60% de electores que dice no simpatizar con ningún partido. Naturalmente, ese porcentaje tiende a reducir en la medida en que se aproxime el certamen electoral del 2020.

Pero las encuestas no arrojarán mucha luz, en término de proyección electoral de los partidos políticos, hasta que no haya definición en el oficialismo sobre todo, porque tanto Danilo Medina como Leonel Fernández están decididos a ser candidatos presidenciales para la contienda comicial del 2020. Es probable, en más de un 90%, de que en el 2019 la Constitución sea reformada de nuevo y el presidente se imponga con facilidad en las primarias de su organización por razones que son muy obvias.

Esta vez Leonel Fernández, según se dice, no va a negociar ni se quedaría de brazos cruzados. Ya lo esperan para asumirlo como candidato presidencial la FNP, el PQDC y el PRSC. Quizás uno o dos partidos minoritarios más también lo lleven en sus boletas. Sería un pequeño frente electoral carente de posibilidad de triunfo, pero con la fuerza necesaria para quitar los votos que Danilo Medina necesita para otra reelección presidencial.

¿Quién se beneficia con ese eventual escenario? Es lógico que el PRM, en la medida en que articule un frente que aglutine a una diversidad de fuerzas sociales que abogan por la salida del PLD del poder, por el fin de la corrupción, la impunidad y el rescate de las instituciones.

El PRM y Luis Abinader, que se perfila como el candidato de la oposición, necesitan también aglutinar entidades políticas que se hallan dispersas para impactar en la población. Ahí estaría la brecha para el triunfo del PRM. Triunfo que podría ser en primera o en segunda ronda, si la JCE no se presta para otro fraude electoral.

Si hay división en el PLD las perspectivas electorales del PRM son reales, en la medida en que implemente las estrategias políticas correspondientes y los órganos electorales no se presten para un fraude de alta dimensión.

of-am