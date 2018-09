OPINION: Entérate NY

“Periodismo informativo y crítico al servicio de la comunidad.

►César muy apreciado y poco vilipendiado en NY: Todos somos hijos de la muerte, dice el refrán pueblerino. La información la semana pasada de que el colega periodista César Medina había fallecido en NY se regó como pólvora, debido a que las redes sociales la viralizaron, situación que nos llevó inmediatamente averiguar al más alto nivel con una fuente médica de irrefutable crédito en la urbe. Esta nos expresó: “Eso no es verdad”. Al transitar por el Alto Manhattan decenas de quisqueyanos, al igual que algunos medios informativos en RD nos llamaron, para indagar con el autor de esta columna sobre el particular, respondiéndoles que se trataba de una especulación pues César está vivito y coleando en RD, tranquilo en su hogar compartiendo con familiares y amigos, según mis fuentes. Alrededor de un 80% al recibir mi respuesta atinaban a decir “qué bueno, que siga con vida” y un 20% decía “de momento se muere”. Quedando demostrado que goza de mayor aprecio y poco vilipendio en la Gran Manzana. Varios opinólogos y todólogos analizando la información en la avenida Saint Nicholas con la calle 180, coincidían en que “fue una nota con perversidad, malignidad y vileza”. En enero del presente año otro medio digital anunció también su fallecimiento. Los campesinos diiiiicen en RD que cuando se anuncia la muerte de alguien, sin ser verdad, la vida se le alarga a la persona. A César, ¡salud!, ¡salud! desde NY, me han manifestado muchos criollos.

►Escribirle al Cónsul: Un asiduo lector nuestro nos escribe. “El compatriota, Leroy Abraham Encarnación, de 15 años, residente en Bélgica, fue provocado y agredido física y verbalmente por ciudadanos de ese país. Lo empujaron e insultaron y a lo último lo empujaron hacia la línea del tren con intenciones de que le pasara por encima, según se puede observar en un video. Ver: https://www.youtube.com/watch? v=n9IpsjnLbx8 Debemos escribirle al cónsul general de Bélgica en NY, Sr Marc Calcoen diciéndole: ►“Condenamos la agresión física y verbal contra el dominicano Abraham Encarnación, por racismo y discriminación racial ocurrida en la ciudad de Aarschot, su país”. Los idiomas oficiales de Bélgica son el Neerlandés (58 %), Francés (41 %) y Alemán (1 %). ►Lo expresado anteriormente en Neerlandés “Wij veroordelen de fysieke en verbale agressie tegen de Dominicaanse Leroy E. Abraham Encarnación, voor racisme en rassendiscriminatie die plaatsvond in de stad Aarschot, België”.►En Francés “Nous condamnons l’agression physique et verbale contre le dominicain Leroy E. Abraham Encarnación, pour racisme et discrimination raciale survenue dans la ville d’Aarschot, en Belgique”. ►Dirección del consulado en NY: One DagHammarskjöld Plaz, 885 East, 47th Street, 41st floor. NY, NY 10018. Teléf. 212-586-5110 y correo electrónico: www.newyork@diplobel.fed.be.

►Nieto de Hipólito en NY: Uno de los nietos del ex presidente Hipólito Mejía estuvo el pasado fin de semana en NY y luego partió hacia Boston para sostener encuentros como los que hizo en El Bronx. Juan de Jesús Garrigó Mejía, de 23 años, hijo de Carolina, también secretaria general del PRM, hizo 2 reuniones en sendos apartamentos de “compañeros”, con la asistencia de más de medio centenar de seguidores de su abuelo en cada una, dando a conocer las instrucciones enviadas por el “Guapo de Gurabo”. En NY ya están esperando a Hipólito y según mis fuentes vendrá en este mes para anunciar también que buscará “como un toro” la candidatura presidencial por su partido. ¡Ah! El joven político es economista y politólogo graduado de American University, de EE.UU. Actualmente es director del bloque de senadores y miembro de la comisión política del PRM, asistente de su abuelo, además de ser miembro del equipo de campaña del ex presidente. Seguiremos investigando.

►Candidatos dominicanos en primarias demócratas NYC: El jueves día 13 se celebran las primarias demócratas en el estado de NY y participarán varios dominicanos. Si son favorecidos con el voto serán los candidatos oficiales por el Partido Demócrata en las elecciones del 6 de noviembre y seguros elegidos, porque los distritos que representan sus votantes son 99 % demócratas. Veamos: ►Por el Distrito 31, en el Alto Manhattan, figuran para el senado estatal Marisol Alcántara (reelección); Thomás León y Tirso Piña. ►Por el Distrito 72 (Alto Manhattan) figuran para la asamblea estatal Carmen de la Rosa (reelección); Sosa A. Jiménez y Yomaris Maldonado. ►Por el Distrito 71 (Alto Manhattan) figuran Luis Tejada y Alí Pérez para la asamblea estatal. ►Por El Bronx en el Distrito 86, Víctor Pichardo, a la asamblea (reelección); Distrito 87, Karine Reyes y John Pérez a la asamblea; Distrito 84, Amanda Séptimo a la asamblea y en el Distrito 69, Rubén Darío Vargas, también a la asamblea estatal. ►En Queens, por el Distrito 13, José Peralta y Jessica Ramos, al senado estatal; ►¡Ah! Virginia Pérez, al senado, por Yonkers-Westchester. ►En el Distrito 13 (Alto Manhattan y parte de El Bronx, el congresista Adriano Espaillat, demócrata y sin competencia en las primarias, se enfrentará en las elecciones del 6 de noviembre al republicano Jineea Butler.

►Partidos participarán en elecciones 6 noviembre NY: En el Estado de NY hay 8 partidos calificados para participar en las elecciones del 6 de noviembre: ►Demócrata, ►Republicano, ►Conservador, ►Verde, ►Familias Trabajadoras, ►Independiente, ►Igualdad de Mujeres y ►Reforma. La ley le permite endosar, respaldar y adherirse a una misma candidatura. En la Legislación del Estado de NY, actualmente la Asamblea tiene mayoría demócrata y el Senado mayoría republicana. También se escogerán en estas primarias los candidatos para gobernador, fiscal general, contralor y 27 curules para el Congreso en Albany. Para la gobernación compiten Andrew Cuomo (reelección) y Cynthia Nixon. Para Fiscal General del Estado, en reemplazo de Eric Schneiderman, están Letitia James, Preet Bharara, Benjamin Lawsky y Michael Gianaris. Bárbara Underwood quien reemplazó interinamente al renunciante Schneiderman no se interesó en continuar en el cargo. Para contralor compiten Tom DiNapoli (reelección) y Jonathan Trichter.

►Danilo copia de Balaguer (1): Como de costumbre, analistas criollos en el Alto Manhattan, lugar de mayor concentración en el exterior de dominicanos, debatiendo sobre la reelección en RD, coinciden en que Danilo Medina está copiando muchísimas cosas de Balaguer. Permitiendo corrupción, diiiiicen, las visitas que Balaguer hacía los fines de semanas (shiiiii, siempre con fines reeleccionistas) ahora Medina las hace llamándolas “visitas sorpresa”. Recuerdan que a Balaguer le preguntaron en su primer gobierno (1966) si aceptaba reelegirse respondiendo “Sobre ese tema he hablado muchas veces, no soy partidario de la reelección”, “no creo que sea ahora mismo conveniente para el gobierno que presido insistir sobre ese tema”, “se tratará en su oportunidad, y en su oportunidad me dirigiré al país” y “rián” aceptó en 1970, 1974 y 1978, perdiendo en este último intento. Medina cuando buscaba la nominación presidencial en el 2007, también recordaron, sostuvo “cuando un Presidente decide reelegirse, por lo menos en RD, tiene que tirar todos los escrúpulos en un zafacón porque hay que hacer de todo, y si el PLD hace de todo para quedarse en el poder hasta ahí llegamos”, añadiendo “Soy partidario (expresión usada hasta por Balaguer) de que eliminemos la reelección presidencial, porque es que la gente tiene un apetito desbordado por seguir siendo presidente”. “Soy partidario del cambio, porque crea renovación de las esperanzas, mientras que el continuismo mata la esperanza y la posibilidad de renovarse”.

►Danilo copia de Balaguer (2): Los sabiólogos y todólogos también analizaron y especificaron que cuando Danilo Medina aspiraba a la Presidencia en el 2012 dijo “para un presidente reelegirse tiene que comerse un tiburón podrido” y ya siendo presidente le preguntaron el 19 de agosto (2014) sobre la reelección, expresando “he trabajado intensamente en estos 2 años, tal vez la gente no sabe con la intensidad que asumimos la labor de Presidente, pero me queda todavía una cantidad igual a la que he trabajado, cuando llegue el momento en términos electorales; creo que debo someterme a los plazos y llegado el momento voy a emitir mi opinión, si es que todavía la requieren, acerca de ese tema”, y “rián” aceptó. En este su segundo mandato, para un mismo día y mes 19 de agosto (2018), le preguntaron sobre la reelección y dijo “el momento de tocar ese tema va a llegar, y más ahora con la nueva Ley de Partidos que establece plazo para todo. Decidimos hablar de ese tema en marzo del año que viene y en ese momento fijaré mi posición ante el país, tendré una posición porque yo la tengo ya, ahora será en su momento que la diré”, mientras tanto quiero hacer un buen gobierno, quiero trabajar para que la gente quede satisfecha con lo que estoy haciendo”, y “rrrrrrr…” diiiiicen. ¡Huumm!

►¿División en el PLD?: Los analistas criollos también debatieron sobre la posible división del PLD. Sus exposiciones: Sin que se haya llegado a la ruptura estructural, el PLD desde hace tiempo está dividido en dos grupos, uno por Danilo y otro por Leonel, quienes mantienen una lucha feroz y simulada por el control de la entidad. No han superado sus diferencias iniciadas en el 2007. Medina ha resultado más estratega que Fernández porque hizo ampliar el Comité Político (CP) y Central (CC) y desde ahí reformar la Constitución para su reelección en 2016. Otra cosa que Medina no perdona, diiiiicen, cuando fue candidato frente a Hipólito, pudiendo ir a una segunda vuelta, Fernández hizo poco esfuerzo en ayudarlo, declarando luego la JCE a Mejía como el triunfador. Diiiiicen que ninguno de los dos han superado los conflictos y solo se soportan en las reuniones del Comité Político (CP). Leer sobre el tema que escribiera recientemente el periodista Nelson Encarnación. Ver: https://www.elcaribe.com.do/ 2018/08/29/opiniones/vision- global/el-pld-camino-dos- candidaturas/

►Un valor dominicano en NY: José Rodríguez con décadas en NY, experto en hotelería (graduado) y presidente del periódico “El Taxista News”, miles de ellos distribuidos en Manhattan, El Bronx, Brooklyn y Queens es conocido por la mayoría de la comunidad dominicana en esta urbe. Es miembro activo del “Club Deportivo Dominicano”, “Prensa & Comunidad” (Prenco), La Asociación Dominicana de Periodistas Turisticos (Adompretur) filial NY, entre otras entidades de carácter social y cultural desde donde ha venido desarrollando un trabajo favorable para su comunidad en la Gran Manzana. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “José usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: Para poder mantener la ley y el orden a alta velocidad por tierra y aire, a unos 5 metros de altura, la Policía de Dubai posee moto voladora, capaz soportar hasta 300 kilogramos y alcanzar los 200 km/h., muy parecida a un drón. La moto se suma a la flota de patrulleros lujosos que tiene, como son carros Lamborghini, Ferrari, Porsche, Bugatti Veyron, BMW y Lexus. que posee la institución del orden.

►Servicio comunitario: Ante las emergencias que se presentan (desastres naturales) en EE.UU, el gobierno ofrece recursos e información confiable. Las personas, organizaciones y negocios pueden estar al tanto y tomando precauciones, informándose a través de www.fema.gov

►Dólar, Euro y Combustibles en RD: Hasta este domingo: ►Compra del dólar 49.34 y Venta $49.78 ►Compra Euro $56.83 y Venta $60.44 ►Galón de Gasolina Premiun $242.30 y Regular $230.70 ►Gasoil Premium $202.60 y Regular $191.50 ►Kerosene $178.70 ►Gas Licuado de Petróleo $124.30 ► Gas Natural Vehicular $28.97

►Nuestro idioma: Vilipendiar = Mostrar desprecio por una persona o cosa mediante la palabra o los actos. Apócrifo = Que no es auténtico o no es obra de la persona a la que se atribuye.

►Cita histórica: El argumento de la intimidación es una confesión de impotencia intelectual. (Ayn Rand, seudónimo de Alisa Zinóvievna Rosen