OPINION: Entérate NY

►Danilo e Hipólito en NY: Fuentes de irrefutables crédito informan a “Entérate NY” que en el próximo mes de septiembre estarán en NY Danilo Medina e Hipólito Mejía. Medina vendría el día 22 para participar de la 73 Asamblea General de la ONU y desde ya muchos “compañeritos” están buscando “traje y corbata” para aparecerse frente al hotel donde se hospedaría el mandatario (están averiguándolo) y entregarle cartas-peticiones, porque a través de los años lo han hecho por medio de los altos dirigentes del PLD en la urbe y nada de nada, llegando a pensar que no son entregadas. Mientras el ex presidente Mejía, vendría después que el mandatario criollo regrese a RD, para hacer contacto político con la dirigencia, militancia, empresarios, profesionales y otros sectores criollos en la urbe. Parece que al “Guapo de Gurabo” le dijeron que está en desventajas con Luis Abinader en la Gran Manzana. ¡Huumm!

►Del dicho al hecho es mucho el trecho: Entre políticos y profesionales en NY coinciden en expresar que del “Dicho al hecho es mucho el trecho”; un refrán muy popular en RD y que deja significar las promesas del individuo que no son reflejadas en sus acciones. Todo este preámbulo es por lo expresado la semana pasada por el ex presidente Leonel Fernández al poner en circulación su libro “Años de Avance” (escrito en Teoría y Acción) y proclamar “que a un partido no se va a buscar cargos, a un partido se viene a defender causas”. ¡Wepa! Recordaron lo expresado en el pasado reciente por el nieto del profesor, Matías Bosch: “los discípulos de su abuelo les han fallado a su maestro y al país, expresando que es una pena que ya el PLD no exista debido a las ambiciones individuales de sus dirigentes y la cúpula morada traicionar el legado de Bosch por poseer una manera errada de concebir la política. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!

►El acto de Leonel: Después del acto de Leonel Fernández este domingo en la capital, muchos de sus seguidores en NY solo atinan a decir “el que sepa contar que cuente, pero que no cuente con el 2020 porque es del “León”. Ante lo expresado por Fernández que “enfrentará la pobreza, desigualdad y el temor por el problema de la inseguridad, una profunda desesperación por la transparencia, impunidad y la migración, eso es una agenda de futuro donde hay que dar respuestas”, muchos en NY se preguntan si eso se lo está diciendo a los alemanes, franceses, españoles, canadienses o a extraterrestres, porque si es al pueblo dominicano es una burla, diiiicen. Leonel añadió que a partir de este domingo comenzará un recorrido por todo el país y admitió que iniciará su precandidatura presidencial por el PLD y “bajo cualquier circunstancia, es pa’ lante que vamos”. Estos planteamientos fueron el centro de discusiones la tarde y noche dominical en restaurantes, bodegas, barbería y esquinas del Alto Manhattan, la mayoría recordando “los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla”, dijo un pico de oro en la avenida Post.

►Alegatos sobre reelección en NY: La reafirmación gubernamental parece ser de interés para los presidentes de turno. De los 56 que ha tenido la RD, 14 se han re postulado (José María Cabral, Pedro Santana, Ignacio María González, Alejandro Woss y Gil, Juan Isidro Jiménez, Héctor B. Trujillo Molina, Horacio Vásquez, Ulises Heureaux (Lilís), Ramón Cáceres, Rafael Leónidas Trujillo Molina, Joaquín Balaguer, Leonel Fernández y Danilo Medina. Algunos seguidores del presidente Medina en NY recuerdan las convenciones internas del PLD celebradas en el 2007, cuando al ser derrotado por Leonel, Danilo luego acuñó la frase “me venció el estado”. Ahora el presidente está acuñando la frase “el estado vence”. Añaden que si en el país han habido 14 reelecciones que haya 15 no es nada y la Constitución ha sido reformada 39 veces desde 1844 que sea la cuadragésima vez, no es nada, si es por el bien de la nación que venga la reelección.

►Primera vez en el consulado RD-NY: Debatían en medio de un círculo la semana pasada en una de las esquinas de la avenida Saint Nicholas, en el Alto Manhattan, un grupo de dominicanos, entre ellos políticos, activistas comunitarios y profesionales, algunos con conocimiento de causa por sus planteamientos. “Los doctos” hablaban sobre el cónsul Carlos Castillo y su trabajo ante la comunidad dominicana de NY, NJ, CT y PA (un millón), que un mandatario de la república menciona públicamente por primera vez la labor de un cónsul criollo en NY, como lo hizo el presidente Medina el pasado 27 de febrero ante la Asamblea Nacional. ►Por primera vez un cónsul RD-NY lleva ante el presidente de la república a un comisionado de la Policía de la Gran Manzana, James O’Neill, para hablar sobre la seguridad del país caribeño. ►Por primera vez un cónsul criollo en NY se reúne con las máximas autoridades de Puerto (Michael Stamatis y Joe Holland) con el objetivo de informarse sobre los procesos de desmonte de las cargas de productos provenientes de RD para fortalecer las exportaciones dominicanas y ellos explicar sobre los trámites rutinarios para el desmonte de las mercancías que llegan al puerto desde dominicana. ►La embajadora de EE.UU en RD lo visitó. Primera vez que un embajador norteamericano visita la sede. Sus relaciones en la tierra de George Washington van más allá de eso, diiiicen. Otros alegan que es un hombre aceptados por los americanos al más alto nivel político. ¿Enlace? ¡Huumm! . Antes de los opinólogos concluir el autor de esta columna se marchó del lugar desapercibidamente.

►PRM-NY en lo suyo: Aprovechando el clima del verano, la dirigencia del PRM-NY ha estado en las calles en los diferentes condados haciendo su trabajo político. Todos los fines de semanas salen a inscribir dominicanos para que se adhieran al partido y han convencido a muchos. Actualmente la matrícula de la entidad en los nuevayores es un poco más de los 40 mil miembros, esfuerzo de varios años, nos informaron varios dirigentes. ¿Y el trabajo de los reformistas? Bien gracias. ¿Y el de los peledeistas? Bien gracias. ¿Y el de los perredeistas? Bien gracias. “Guerra avisada no mata soldado y si lo mata es por descuidado”, alegó un “Chusco” en la avenida Jerome en El Bronx.

►Lo que la FEC prohíbe a los candidatos EE.UU: Algunos candidatos a posiciones electivas en NYC se hacen desconocedores de la ley que prohíbe recibir ayudas de extranjeros. La Comisión Federal de Elecciones (FEC) es clara y precisa: Ver: https://www.fec. gov/updates/foreign-nationals/ La Ley prohíbe: ►Hacer cualquier contribución, entregar cosa de valor, gastos independientes o desembolso en conexión con cualquier elección federal, estatal o local en los EE.UU. ►Cualquier contribución o donación a comité u organización de cualquier partido político nacional, estatal, de distrito o local. ►Las personas que voluntaria y deliberadamente se involucren en estas actividades pueden estar sujetas a un enjuiciamiento penal. ►Se consideran “ciudadanos extranjeros” y están sujetos a prohibición: gobiernos, partidos políticos y corporaciones extranjeras y ►Cualquier otro extranjero, tal como se define en 22 U.S.C. § 611 (b), que incluye una organización extranjera u “otra combinación de personas organizadas según las leyes de su lugar principal de negocios en un país extranjero”.

►Crónica de una derrota anunciada: Analistas dominicanos han concluido en su último encuentro en el Alto Manhattan que la senadora Marisol Alcántara perderá su reelección el próximo 13 de septiembre por lo siguiente: ►En las primarias demócratas pasadas ella ganó por 8,469 (32.70%) votos, seguido de Micah Lasher con 8,175 (31.57%), estableciéndose una diferenci de solo 294 votos a favor de ella. Luego Robert Jackson con 7,936 (30.65%) Ahora Marisol se enfrenta nuevamente a Jackson teniendo la desventaja que Lasher proclamó recientemente “Voy apoyar a Jackson”, “Voy hacer todo lo posible para asegurarme de que todas las personas que votaron por mí en el 2016 voten por Robert en el 2018”. ►La senadora escoge al concejal Ydanis Rodríguez como su jefe de campaña, y todas las maldiciones que le han echado por apoyar y votar por la rezonificación de Inwood, las bicicletas en la calle Dyckman, el desalojo de pequeños comerciantes en el mall del Puente George Washington, el poco apoyo a los vendedores ambulantes, proponer y hacer aprobar una ley que multa a los taxistas con 10 mil dólares por recoger un pasajero en la calle de downtown, en fin, tiene una alta tasa de rechazo que se está reflejando cada día más en Alcántara. Votantes de su distrito (31) la han acusado de haberse vendido en el senado a los republicanos, apoyándolos a través de Conferencia Democrática Independiente (IDC), un grupo de senadores que por separado apoya y pacta con los republicanos en Albany, quienes obstaculizan los esfuerzos para aprobar legislaciones verdaderamente progresista. Asimismo, los republicanos y el presidente Trump se mantienen golpeando inmisericordemente los inmigrantes en EE.UU.

►Un valor dominicano en NY: Sergio Reyes ll es un escritor, investigador histórico, costumbrista, comunicador, activista social y comunitario residente en NYC desde hace años, desde donde lleva a cabo una labor comunitaria y difusión de los valores culturales de la RD. Forma parte del Instituto Duartiano-NY y de la “Tertulia Cultural Ercilia Pepín”, que se lleva a cabo todos los lunes en el Club Deportivo Dominicano, en el Alto Manhattan. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Sergio usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: El condado de El Bronx se encuentra al norte de Manhattan y Queens. Al sur del condado de Westchester. Fundado en 1914, tiene 57 millas cuadradas y 1,471 mil habitantes en el 2017. Es el único de los 5 que no está en una isla, sino en tierra firme. Es conocido por el Yankee Stadium, el gran Zoológico y el extenso Jardín Botánico de NY.

►Servicio comunitario: El Instituto de Estudios Latinos (ILS), dedicado a la investigación de calidad y la promoción de una sociedad mejor, es una entidad sin fines de lucro reconocida por el gobierno federal como una organización 501 (c) (3). ILS cree que una comprensión sólida de la auto-identidad cultural y de las realidades socioeconómicas de la gente es muy importante dentro de una sociedad multicultural centrada en el desarrollo saludable y productivo de sus comunidades. Ver: http:// instituteforlatinostudies.org/

►Dólar, Euro y Combustibles en RD: Hasta este domingo: ►Compra del dólar 49.29 y Venta $49.76 ►Compra Euro $56.33 y Venta $60.02 ►Galón de Gasolina Premiun $241.30 y Regular $228.20 ►Gasoil Premium $198.60 y Regular $187.50 ►Kerosene $177.30 ►Gas Licuado de Petróleo $122.30 ► Gas Natural Vehicular $28.97

►Nuestro idioma: Intríngulis = Intención o razón ocultas de una persona o una acción. Catilinaria = Escrito o discurso vehemente contra alguna persona:

►Cita histórica: La escritura es un asunto de inspiración, no de presión. (William Jiménez, versado y veterano periodista dominicano radicado en NY)