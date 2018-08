OPINION: Entérate NY

“Periodismo informativo y crítico al servicio de la comunidad.

►Marisol Alcántara y los republicanos: La política entre dominicanos que están aspirando y reeligiéndose para cargos electivos en el Alto Manhattan se calienta cada día. Muchos quisqueyanos comentan en lugares públicos (restaurantes, bodegas, salones de belleza, barberías, paradas de buses y esquinas del Alto Manhattan), que temen volver a votar por la senadora Marisol Alcántara, quien busca la reelección, y prefieren a Robert Jackson, un demócrata que fue ex concejal por Washington Heights. Alegan que Alcántara se alió a la Conferencia Democrática Independiente (IDC), un grupo de senadores que por separado apoya y pacta con los republicanos en el Senado. Recuerdan que los republicano y el presidente Trump se mantienen golpeando inmisericordemente los inmigrantes en EE.UU. Incluso están proponiendo multar con dos mil dólares al país de procedencia de cada indocumentado detenido tratando de ingresar a territorio estadounidense; cargarle un 1% a las remeses que se envíen a todos los países del mundo, en los próximos meses serán aumentado los precios en los servicios de inmigración (residencia, naturalización, etc.) ¡Ay…ay…ay!

►El run run contra Marisol en Inwood: Moradores del sector de Inwood, donde residen decenas de miles de familias hispanas, principalmente dominicanas, condenan el respaldo dado por el concejal Ydanis Rodríguez a la actual senadora Marisol Alcántara para su reelección. Ydanis dirigirá su campaña hasta el día de las elecciones. Diiiicen que Marisol decidió respaldar la rezonificación en 59 cuadras que impuso a sangre y fuego el concejal en el vecindario a cambio para que él la respaldara, a sabiendas de que miles de dominicanos serán excluidos y tendrán que mudarse del área, tal como sucedió con la llamada rezonificación en Harlem de donde la mayoría de los afroamericanos han sido expulsados. Se cree que asimismo pasará con la rezonificación de los 92 bloques de la avenida Jerome, en El Bronx, donde existen cientos de negocios propiedad de dominicanos que i“E’ pa’ fuera que van” en Inwood por la elevada renta que solo los blanquitos aguantarán, afirman. A parte de la traición de Ydanis, ahora reciben otra, alegan los quisqueyanos en el sector. “Quien me engaña una vez pendejo es, si me engaña dos, pendejo yo”, recuerdan.

►Candidatos NY deben evitar problemas: Bajo el Código de Rentas Internas (IRS), todas las organizaciones 501-c-3 (sin fines de lucro) están absolutamente prohibidas de participar a favor o en contra, directa o indirectamente de cualquier candidato a un cargo público electivo. Las contribuciones o declaraciones públicas fijando posición (verbales o escritas) hechas en nombre de la organización a favor o en contra violan la prohibición. Una infracción podría tener consecuencias graves, como la negación o revocación del estatus de exención de impuestos y la imposición de ciertos gravámenes especiales. El IRS puede obtener información al respecto si la organización que incurra en esa práctica es denunciada por una persona contraria al candidato. https://www.irs.gov/es/spanish ó 1-800-829-0433.

►El Desfile Dominicano en NY: Después de su reciente celebración se han presentado muchas inconformidades entre los dominicanos en NY. Sobre el tema, hemos recibido varias cartas, acompañadas de links. Por razones de espacio, publicaré solo algunas de ellas, en base a lo que he visto, comprobado e investigado. Espero que tanto los directivos del “Desfile” o cualquiera que no considere cierto nuestros enfoques, favor de escribirnosa nuestro correo: santodomingoaldia@yahoo.com. La presidente del Desfile, María Khury dijo una cosa a la TV e hizo otra. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=S2ve6aGgEHw. Es acusada de elitista y parece creerse pertenecer a una casta diferente: si las personas no son de “alcurnia” no están a su lado, y por eso desfiló a pie para no subir a la carroza. Asimismo, al Canciller de Educación de NYC, el mexicano Richard A. Carranza, con apenas 5 meses de haber sido nombrado y llegado a la urbe, se le impuso la banda del “Desfile” como reconocimiento. ¡Ufff! Sectores quisqueyanos en NY apoyan una encuesta donde el 67.13 % demandó su renuncia; el 20.28 % la rechaza y el 12.59 % no quiso opinar. Ver: https://elnuevodiario.com.do/apoyan-renuncia-maria-khury-del-desfile-y-condenan-participacion-haitiana/.

►Contradicciones: Otras misivas precisan: Como es posible que María Khury declare desconocer la historia dominicana, pero trata de embaucar afirmando “que no vio las fotos de Sonia Pierre y Jacques Viaud Rehaaud, entre otras. Que el grupo pro haitiano “We Are All Dominican” (Todos Somos Dominicanos) es pro inmigrante y que los derechos humanos hay que respetarlos. Ver: https://www.diariolibre.com/revista/cultura/presidenta-de-parada-dominicana-en-nueva-york-niega-promueva-fusion-dominico-haitiana-CM10585272. ¡Ah!… una pluma fina y diestra del periodismo quisqueyano en NY, escribió, como parte estructural (Shiii) de dicho “Desfile”: “Este año se movilizaron más personas que lo acostumbrado, contrario a lo que informaron y que por primera vez se logró una cobertura de medios masiva, no solo de NY, sino de los más prestigiosos medios de EE.UU, reseñando su éxito”. Pero la ausencia de miles de personas fue notoria. A la prensa de EE.UU se embauca porque no sabes los intríngulis del “Desfile”, pero no a los activos periodistas dominicanos en la urbe. Ver: https://www.elcaribe.com.do/2018/08/12/destacado/este-ano-menos-participantes-en-desfile-dominicano-de-ny-haitianos-asisten/.

►Actúan como una logia: En otras cartas se presentan más quejas. ►El “Desfile” parecer ser propiedad privada, sus directivos actúan como una logia, no se reúnen ni le dan participación a la real comunidad dominicana. También siguen cuestionando la juramentaron en la directiva del ex gobernador de NY, David Paterson, sin ser dominicano; el que no habla inglés no es aceptado en la organización; su página web sea en inglés, y que nunca se haya rendido un informe financiero a la comunidad. Este año estuvo patrocinado por las multimillonarias empresas (JetBlue, Delta, Goya, Coca-Cola, Metro Plus, Yankees de Nueva York, Columbia University, New York Presbyterian, Anheuser Busch, Manhattan Mini Storage, Uber, Hostos Community College, Patrick B. Jenkings & Associates, Spanish Broacasting System y North Central Bronx Hospital, entre otras instituciones.

►►Los “peledeses” tranquilos en NY:El PLD se mantiene activo en RD con la reelección y el propósito de Leonel Fernández de querer volver a ponerse la ñoña. En NY, con más votos que en 17 provincias de la RD se mantienen tranquilo, excepto los “300 con Leonel” y “Gregorio Morrobel” que están activos a favor del “León”, aunque sea a base de sacrificios. Este domingo, Morrobel, que ya no mantiene los mismos “powers” de antes con “El León”, hizo un tours en un barco en downtown Manhattan, regaló veintenas de boletas y aun así el paseo se consideró flojo. Invitados especiales Domingo Jiménez, Franklyn Rodriguez, presidente de la Juventud PLD-RD, Geraldo Rosario de los 300 con muchas de sus gentes y Flavio Holguin, con un paquetón de leonelista traido desde Nueva Jersey. No asistieron de los movimientos MURO y JUDEL, ni los seguidores de Carlos Feliz, Gustavo Rodríguez, porque ambos tienen 45 días en RD. Por su parte, los seguidores de Danilo, bajo aire acondicionado, se mantienen esperando el día 25 y dando unas que otras declaraciones por la prensa, no entre la comunidad y la militancia de su partido. Hace mucho que no se ven fotos de reuniones ni encuentros. El presidente Danilo Medina ha perdido las dos elecciones en la urbe, porque el 80 % de sus seguidores son ABM (Allantes, Bultos y Movimientos) ¡Huumm!

►¿Reconocimiento? Dominicanos en El Bronx felicitan al dominicano George Álvarez, presidente de la empresa Apple Political Counsulting, porque la Universidad de Ciencias Políticas de Georgetown en Washington DC lo reconoció con el premio “Consultor político más influyente en Latinoamérica, además de incluirlo en su “Salón de la Fama”. Lo felicitan doblemente aun solo viéndolo con una pose al lado de una mesa con el “trofeo”. Habló en un salón del alto centro de estudio, en español y no en inglés como se estila en una institución americana como ésa. No se observa entregándole dicho premio a ningún rector, decano o profesor, como tampoco se ve un maestro de ceremonia, el público asistente ni el emblema de la universidad. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=fzAd_ty-Zns ¡Felicidades!

►Después de los nombramientos PRD-NY activo: Después que el presidente del PRD y canciller, Miguel Vargas Maldonado, nombró a un paquetón de perredeistas en NY, el partido se ha ido activando y movilizando a millón. Cerca de 20 compañeros fueron juramentados hace unas 2 semanas, y según mis fuentes, han efectuado más de 5 reuniones trazando diferentes estrategias para posicionar la organización como puntera en la próxima elección en la Gran Manzana. Bien lo dice la sabiduría popular, “El amor y el interés se fueron al campo un día, pero más pudo el interés que el amor que le tenía” ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!

►Un valor dominicano en NY: Fernando Navarro, oriundo de Azua, locutor y residente por más de 30 años en la Gran Manzana, ha brindado un sinnúmero de servicios a favor de la comunidad dominicana en la urbe, a través de las prestigiosas instituciones comunitarias “Azuanos en NY” y “El Club Deportivo Dominicanos”. En el año 2004, puso en circulación el libro “Azua: Rescatada del Olvido”. Apuntes para la Historia. Cada domingo produce su programa desde la 1:00 a 5:00 de la tarde, por la emisora 89.3 FM Digital en NY. Además, es retransmitido simultáneamente en el Internet por www.89.3fmdigital.com y www.radioazua.com. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Navarro, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: El consumo de la sandía es uno de los más recomendables por su alto contenido de nutrientes, vitaminas, minerales y antioxidantes. Sus beneficios se reflejan en el buen funcionamiento del corazón y la presión, alivia la fatiga muscular, mejora la vida sexual, previene el cáncer y protege la piel.

►Servicio comunitario: La Asociación Nacional de Supermercados (NSA), que dirige el empresario quisqueyano Rudy Fuertes, viene realizando labores en beneficio de la comunidad dominicana, tanto en EE.UU como en RD, de manera discreta. En los últimos 10 años ha distribuido, en decenas de barrios dominicanos, más de 2 millones de dólares, equivalentes a más de 100 millones de pesos dominicanos, en becas para estudiantes pobres. ¡Uff! También distribuye útiles escolares (miles de unidades) e igual cantidad de juguetes en el país caribeño. En EE.UU la NSA brinda servicios de extensión a corporaciones que desean reinvertir en el creciente mercado hispano, y a sus miembros ofrece representación tanto en el sector público como en el privado. ¡Ah! Samuel Collado, entre otros directivos, trabaja junto a Rudy en ese sentido.

►Dólar, Euro y Combustibles en RD: Hasta este domingo: ►Compra del dólar 49.28 y Venta $49.72 ►Compra Euro $56.23 y Venta $59.98 ►Galón de Gasolina Premiun $241.30 y Regular $228.20 ►Gasoil Premium $198.60 y Regular $187.50 ►Kerosene $177.30 ►Gas Licuado de Petróleo $122.30 ► Gas Natural Vehicular $28.97

►Nuestro idioma: Impertérrito = Que no se altera, perturba o muestra emoción ante una impresión o turbación. Disidencia = Separación de una persona del partido, religión, gobierno o el colectivo ideológico al que pertenece, por no estar de acuerdo con su doctrina, creencia o sistema.

►Cita histórica: “Mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serán víctimas de sus maquinaciones”. (Juan Pablo Duarte, fundador de la República Dominicana).