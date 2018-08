OPINION: Conspiración contra la Marcha Verde en RD y New York

Introducción

A- Nuestra reflexión de hoy demanda, que los que aún no conocen ni entienden el significado y labor de “Marcha Verde”, lo conozcan. Para ello explicaré las razones de la existencia y metas de este genuino sentimiento del pueblo.

“Marcha Verde”, no es la marcha del “antihatianismo”, ni del “racismo”. “Marcha Verde” es un movimiento popular para terminar con un estilo de gobernar (con un peledeismo), donde se enseñorea la corrupción y la impunidad. “Marcha Verde” es un movimiento del pueblo dominicano para crear la consciencia nacional de que hay que enfrentar decididamente las acciones de un gobierno peledeista corrompido hasta los tuétanos.

B- “Marcha Verde” es un movimiento social reivindicativo, que interpreta los sentimientos y deseos del saqueado pueblo dominicano, tendente a producir los cambios y transformaciones necesarias, con acciones concretas para revertir el desorden socio-político, económico y cultural por el que el peledeismo malvado ha enrumbado a nuestra patria. “Marcha Verde” es una fuerza del pueblo dominicano, que insta a las masas a que dejen de ser ovejas, para que luchen contra los lobos que nos desgobiernan. “Marcha Verde es un instrumento del pueblo dominicano para luchar contra la corrupción e impunidad, entre lo que cuenta, acabar con las inmigraciones ilegales y mafiosas de cualquier nacionalidad. En fin, “Marcha Verde” es la esperanza de libertad, democracia y justicia social del pueblo dominicano. Hecha esta aclaración, pasamos al tema de hoy.

Conspiración contra la Marcha Verde en RD y New York

1- “La Marcha Verde” del 12 de agosto pasado en la RD desbordó las expectativas de sus mismos organizadores. La magnitud y energía, orden y civismo expresada por nuestro pueblo en esa actividad como un sentimiento contra la corrupción y la impunidad, fue algo nunca antes visto; y si el mal tiempo no hubiese imperado, estamos seguros, que un millón más hubiese asistido para completar los dos millones y medio de dominicanos en pie de lucha contra un gobierno cada vez más corrupto, incapaz e indolente,

2- Este inmenso escenario de protesta fue ignorado por los principales diarios digitales e impresos del país. El Caribe, Diario Libre, Nuevo Diario, Listín Diario, Hoy, etc., se prestaron para esa vagabundería – ¡pero! – por diez millones de pesos distribuidos entre ellos. Gracias a la existencia maravillosa y mágica del internet, no les fue posible a esos diarios ni al corrupto gobierno de Danilo, ocultar ni sepultar el espíritu y verdad de aquella gigantesca manifestación cívica del pueblo.

Marcha Verde New York

3- New York Marcha Verde, un bastión de primer orden contra la corrupción y la impunidad, no escapó a las intenciones de saboteo del sector danilista. Como ellos sabían que este conglomerado iba a participar en el desfile de la dominicanidad a celebrarse el domingo 12 en Manhattan, entonces, la mejor manera para golpear a “Marcha Verde” era saboteando ese desfile. Lógicamente, si el desfile fracasaba, por efecto dominó, también fracasaba “Marcha Verde”. Para ese fin difundieron la grotesca mentira, de que grupos de haitianos participarían con nosotros los dominicanos en ese desfile.

4- Algunos medios locales newyorkinos (prensa, radio, TV, etc.), se prestaron para semejante malignidad, naturalmente, por dinero. Al efecto, por todos esos medios se coordinó un titular que rezaba: “Grupos de haitianos participarán en el desfile dominicano de New York”. Ante esta información, hasta yo mismo me puse en guardia, puesto que soy de los que concibe, que el desfile dominicano solo debe estar integrado por dominicanos. Esa reacción mía, hubiese sido la misma, si los rumorados a participar en ese desfile hubiesen sido, árabes, españoles, ingleses, norteamericanos, rusos, o chinos, etc.

5- En este punto hay que tomar en cuenta, que muchos dizque nacionalistas, solo objetan la participación haitiana, puesto que la mayoría ellos, están incorporados a celebrar cualquier día festivo de la cultura estadounidense, como el Día de Acción de Gracias (Thanksgivin day), el día de la independencia (independence day) el día de los presidentes (presidents’day), el día de las brujas (Halloween) etc. Esos dominicanos en su transculturización – estoy seguro – que recibirían gustosos la participación norteamericana en nuestro desfile, tanto así, que la misma la verían como un honor y un gran logro de nosotros los dominicanos.

6- Volviendo al tema de la manipulación de los medios de comunicación, éstos, siguiendo el libreto de quienes le pagaron, debajo del avieso encabezado periodístico ya referido, detallaron lo siguiente: “Un grupo de pro-haitianos, participará en el desfile dominicano”. Es decir, no es que un grupo de haitianos iba a participar en el desfile, sino, que un” grupo de dominicanos”, defensores de los derechos humanos de los haitianos, participaría en ese desfile, tal como al efecto lo hizo, cosa a lo que tienen derecho, dado nuestro sistema político, dizque democrático.

7- En estas alharacas nacionalistas, ¡que contradicción!, puesto que en ese desfile, anteriormente han participado delegaciones de puertorriqueños, sin que sean objeto del rechazo de los nacionalistas dominicanos, quienes muchos de ellos llegaron ilegalmente a los Estados Unidos después de haber cruzado en yola el Canal de la Mona, o con un pasaporte con “visa machete”, pero que también, luego se valieron de procedimientos mafiosos para regularizar su estadía en tierra norteamericana.

8- No entiendo como esos emigrantes dominicanos, que han recibido tanto apoyo de los grupos de los Derechos Humanos en los países en que han emigrado ilegalmente, ahora se sientan ofendidos en su dominicanidad, ante la defensa que muchos dominicanos hacemos de los Derechos Humanos de los haitianos. Ellos – imagino yo – no comprenden, que si no fuera por esa defensa, los empresarios dominicanos (los Vicini, los ingenieros de la construcción, los empresarios agrícolas, etc.), abusarían de esta gente, más de lo que lo han hecho hasta el presente. Tolerar esa situación sería hacernos cómplices de la llamada esclavitud moderna, la que en mayor o menor grado ha y sigue afectando a todos los dominicanos que andamos de emigrantes por el mundo, abusos que serían descomunales, si no fuera por la defensa que han y siguen haciendo de nosotros, los grupos de los Derechos Humanos, que hoy los nacionalistas de pacotilla, desconsideradamente satanizan.

9- Mis amigos los duartianos, para reaccionar como lo hicieron, uniéndose al llamado de boicot del desfile dominicano, no lo pensaron bien. En ese repentismo, no se percataron que estaban siendo arrastrados por rumores fabricados con mala fe por sectores perversos, que buscan permanecer en el gobierno a como dé lugar. En este contexto, como “Marcha Verde” es la piedra en el zapato del peledeismo danilista, entonces, a esa poderosa fuerza del pueblo hay que atacarla en todos los escenarios donde se presente con el fin de mermarla, desacreditarla y destruirla.

10- Muchos me han dicho que el danilismo se valió del presidente de los duartianos para los fines del boicot aludido, porque él es un peledeista de tomo y lomo; pero me parece, que Miguel Estrella es un hombre honesto, un duartiano de corazón, al que no creo actuar movido por intereses espurios, sino, que fue sorprendido en su buena fe, como también lo fueron miles de dominicanos que no tienen el nivel del señor Estrella para comprender los procesos sociales de los pueblos y lo que es vivir en democracia, pero que sí son gente buena y decente inducidos a equivocarse por la perversidad de los vende patria, que hoy ilícitamente detentan el poder. Menciono lo de ilícito, porque es bien sabido, los gigantescos fraudes electorales con que se ha valido el PLD para quedarse en el poder en contra de la voluntad popular.

11- Ahora bien, otros individuos que han logrado colarse entre nosotros acá (en Estados Unidos) “como líderes comunales y políticos, pero con militancia peledeistas, algunos incluso, exmiembros, matones de la “Banda Colorá” de Enríquez Pérez y Pérez y Balaguer, tienen razones sobradas de subsistencia para seguir la línea que le tracen desde el consulado dominicano. Ya lo expuse anteriormente: el capitalismo acorrala, lleva a los hombres a delinquir, hasta un punto de no retorno y mas allá.

12- En cuanto a la “empresa Cibao Meat”, que siga fabricando sus buenos embutidos, pero que no los contamine con el veneno del racismo y de la intolerancia, y con la siembra de odio entre los seres humanos. Que recuerde Cibao Meat, que es más vil y mortíferamente destructivo el grajo del alma y del corazón, que el grajo de la piel y los sobacos y que el color de la piel. Hago extensivo esta catilinaria, al señor Cirilo Moronta, el dueño del Restaurant 809.

13- La deformación del PLD, la traición al boschismo, ha afectado en grande a la militancia decente del PLD, que una vez ingresó a ese Partido con las mejores intenciones de consolidar un Proyecto de Nación. Hablo de gente que nunca pensó que los discípulos de Bosch terminarían en balagueristas, en vinchistas y en vulgares ladrones de los bienes del pueblo. Hoy, esa gente decente, ya en el ocaso de sus vidas (ya viejos), por un problema de subsistencia, no tienen otra salida, que seguir en esa malvada corriente de corrupción e impunidad, pero que por esa consciencia que los caracteriza no dejan de reconocer la maldad de los que lideran ese le Partido que una vez fue boschista.

14- Estos ficticios nacionalistas – en estado iracundo – vociferan su patriotismo hipócrita, para competir de boca con quienes les adversan, con lo que además, buscan en vano, hacerse pasar por más dominicanistas que nadie. En estas escaramuzas de puro teatro, esos farsantes rasgan sus vestiduras, externando cínicamente, que la dominicanidad está siendo socavada. Mi denuncia de hipocresía y cinismo tiene su base, en que estos falsos patriotas, solo asumen su patriotismo de cartón frente a los haitianos, pero nunca frente al imperio que nos coloniza, ni adversan a los gobernantes y funcionarios corruptos que se enriquecen a manos llenas robando, ni asumen posiciones críticas ante las oligarquías nacionales que con angurria devoran nuestra patria.

15- Estos fariseos, nunca han protestado contra el robo descarado de nuestro oro por la Barrick Gold. Tampoco han repudiado a quien formalizó ese contrato infame, al contrario, a ese monstruo lo han endiosado, lo tienen como su líder máximo, llegando al colmo que lo quieren de Presidente nueva vez, esto es, a un Leonel que se ha hecho multimillonario robando a dos manos, con aquello de las sobrevaluaciones de la obras construidas por el Estado, y cobro de peajes para otorgar contratos lesivos al interés nacional.

16-A estos nacionalistas no les ha molestado la mega-corrupción de Felix Bautista, Victor Díaz Rúa, Diandino Peña, Reinaldo Pared Pérez, Francisco Javier García, Felucho Jiménez, Temistocles Montas, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo, Héctor Valdez Albizu y Ángel Rondón entre decenas más. Tampoco han impugnado los escandalosos casos de corrupción que tienen como máxima expresión de bandidaje a Odebrecht, Punta Catalina, OISOE, los Tres Brazos, la venta del CEA a precio vil, la venta de Antena Latina, los casos de los funcionarios metidos a narcotraficantes y lavadores de activos, y un gran etcétera. Además, han omitido que tanto Leonel y Danilo, han sido los mayores culpables de la excesiva emigración haitiana y de otras nacionalidades que hoy cunde como yerba cimarrona por los suelos de nuestra patria. Para colmo, tampoco los nacionalistas que nos ocupan, han reaccionado ante la juramentación de Radhamés Camacho como presidente de la Cámara de Diputados, un hombre sin ética ni moral, que Bosch, no lo hubiera nombrado ni como limpiador de letrinas. La escuela boschista no fue para crear sanguijuelas y otros parásitos, sino, para forjar soldados leales a la patria.

17- Estos nacionalistas, que muestran contra los haitianos lo peor de ellos como seres humanos, han cogido el tema haitiano para desviar la atención de los grandes problemas nacionales y para soterrar los obscenos casos de corrupción precedentemente tratados. Además, ellos con esa estrategia han querido crear la percepción, de que el verdadero problema de la nación, es la inmigración haitiana y no la corrupción y la impunidad y el mal manejo de la economía de los sucesivos gobiernos peledeistas. Es decir, han querido tapar la inmensidad sol, con un simple dedo.

18- En fin, es cierto que en nuestra patria la inmigración ilegal, sobre todo la haitiana, constituye un grave problema a resolver, pero la calamidad mayor lo constituyen la corrupción y la impunidad, en los que los nacionalistas y sus líderes Leonel Fernández y Danilo Medina, han sido y siguen siendo los cabecillas y engendros de esa pesadumbre que día a día arruina exponencialmente a nuestro país.

19- En sus grotescas protestas contra el desfile dominicano en Manhattan, los nacionalistas y peledeistas de las tinieblas (en el ayer trujillistas y balagueristas, y ahora hasta ramfistas), fueron tan siniestros, que aparte de proferir maledicencias contra los responsables del desfile, hasta llegaron a amenazar con derramamiento de sangre de darse esa actividad. Esa especie, esparcida con alevosía – de seguro – fue una estrategia macabra inventada por quienes en el balaguerismo asumieron el derramamiento de sangre inocente como método de lucha, pero que en esta ocasión la asumen con el objetivo de confundir e inducir a los incautos a falsas percepciones; como además, para amedrentar, para meter miedo a los pusilánimes y pendejos (que son muchos), para así mermar la asistencia a dicho desfile. Tiene que ser así, puesto que en los Estados Unidos, nadie en sus cávales, va a incurrir en la comisión de hechos de sangre en plena calle. “El puerco no se rasca en javilla”. Nadie en su sano juicio se embarcaría en cometer delitos de sangre, que tienen serias consecuencias penales en el territorio norteamericano, donde no reina la impunidad, ni la venalidad mafiosa de la justicia dominicana, hoy secuestrada por un peledeismo perverso elevado al cubo.

Por qué hay individuos y grupos humanos que se prestan para la maldad?

20- La malignidad es un recurso de sobrevivencia usado en una sociedad regida por el capitalismo salvaje y perverso, donde impera “el sálvese quien pueda, como pueda”. La maldad es intrínseca a una sociedad de consumo, donde principios, valores y humanismo son letras muertas, porque lo que importa e impera es un individualismo, que enseña a la gente a solo amarse a sí mismo, sin que importe para nada, la suerte del prójimo.

21- Los lastres sociales e individuales señalados, se comprenden mejor, si tenemos en cuenta, que lo malévolo es una característica inherente a los hombres y mujeres que han habitado sobre la faz de la tierra, ya sea por fallas o errores de la naturaleza en su dinámica de concepción biológica y psíquica, o por decisión inescrutable del ente creador. La Biblia, refiriéndose a esas criaturas llamadas hombres y mujeres, señala lo siguiente: “Sus obras son obras de iniquidad, y actos de violencia hay en sus manos. Sus pies corren al mal, y se apresuran a derramar sangre inocente; sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, desolación y destrucción hay en sus caminos. Camino de paz no conocen, y no hay justicia en sus senderos; han torcido a su favor las sendas, cualquiera que ande en ellas no conoce la paz.… Los malvados no duermen si no hacen lo malo; pierden el sueño si no hacen que alguien caiga”.

22- La integridad de los hombres y mujeres ha sido tan escasa, que Diógenes a plena luz de día, con una lámpara encendida buscaba entre ellos los honestos, sin que nunca diera con alguno. En este tenor, en el libro de Génesis se narra: “Dios al ver la mucha maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era sólo hacer siempre el mal, decidió destruir su aquella creación, cosa que hizo con un diluvio donde solo fueron salvos los poquísimos justos pertenecientes a la familia de Noé”.

23- El mismo libro de Génesis narra: “Los hombres y mujeres de Sodoma y Gomorra eran malos y pecadores, unos seres abominables y corrompidos, que bebían como agua la iniquidad, por lo que Dios se decidió contra la voluntad de Abraham a destruir esas naciones, por aquella maldad, donde no aparecieron cinco hombres justos que pudieran evitar su destrucción”.

Conclusión

A- De la ponencia anterior y de las ejecutorias del peledeismo – sin lugar a equivocarnos – podemos colegir, que la maldad de los hombres y mujeres sigue ejerciéndose exponencialmente como en antaño; y que el peledeismo, por su maldad y tanto daño, es la reproducción misma de los especímenes del mal. No obstante, en ésta época, nuestra amada República Dominicana no será objeto de retaliación con un diluvio, ni será destruida con fuego, tal como lo fueron en su tiempo Sodoma y Gomorra, puesto que a diferencias de aquellos estados, donde no se encontraron cinco hombres justos que evitaran su destrucción, en nuestra Quisqueya, hay, no cinco, sino millones de hombres y mujeres aglutinados en “Marcha Verde” y otras instituciones que claman a Dios castigos ejemplares para los miles de malévolos que han desfalcado a nuestra patria; y para otros, que como emigrantes en tierras lejanas, también han optado, por la práctica del mal.

B- Esa misericordia de Dios para con nuestro pueblo será, porque en “Marcha Verde” estamos los hombres y mujeres que creemos que es posible la construcción de un mundo mejor, de justicia, de solidaridad, de amor…un mundo donde todos cantemos y adoptemos al unísono “la canción de la alegría” como un hecho, no como un simple e hipócrita decir…

Escucha hermano la canción de la alegría / El canto alegre del que espera

Un nuevo día / Ven canta, sueña cantado / Vive soñando el nuevo sol

En que los hombres / Volverán a ser hermanos.

C- “Marcha Verde”, también es el conglomerado humano que unido canta y cantará, “Una Primavera para el Mundo”…

Ven que contigo quiero comenzar un sueño que no acabará. No, no temas al tiempo que la luz del sol no se apagará. Voy a enseñarte lo hermoso que es el amor, cada piedra será una flor, cantaremos a un nuevo sol.

No ya no hay sendas que puedan volver atrás, atrás. La alegría de un mundo mejor vendrá, vendrá. Da sonriendo la mano y seguir, seguir, seguir. Gloria y fiesta es la vida cuando hay amor, amor.

D- En fin, Marcha Verde es una expresión de amor, de solidaridad, de clamor de justicia y de lucha contra la corrupción y la impunidad, que batalla por recuperar a nuestra patria de las garras de un peledeismo ladrón, entreguista y canalla. Así será, porque nuestra causa es justa. No estimulamos la guerra entre naciones, ni incitamos al odio entre hermanos. Los verdes, los buenos dominicanos, los verdaderos patriotas y duartianos, los verdaderos cristianos, no vivimos de botellas, porque es una forma de robo; tampoco apoyamos a gobiernos corruptos, ni a ladrones de cuello blanco, ni a políticos vende patria; por ende, la conspiración contra nosotros y nuestro pueblo, no pasará, puesto que, tenemos el favor de Dios.

Gloria a Dios en las alturas, y paz en la tierra a los hombres y mujeres de buena voluntad, que aman la justicia, a su patria y a su prójimo.

A mis lectores les dejo la palabra