MINERD llama docentes participar en proceso selección de directores

i need to buy Maxalt in Sacramento California SANTO DOMINGO.- El ministerio de Educación (MINERD) invitó a los docentes de todo el país a participar activamente en el proceso competitivo de selección de las ternas para la designación de los 18 directores regionales y 122 distritales de educación a nivel nacional, cuyo plazo para la recepción de la documentación requerida vence el próximo 31 de enero.

El vocero de la dependencia, Miguel Medina, llamó a los docentes a aprovechar esta oportunidad sin precedentes, fundamentada en los méritos profesionales de los docentes postulantes, lo que permitirá que, a los referidos cargos de dirección, claves para alcanzar la mejora en la calidad de los aprendizajes, lleguen los docentes más calificados.

Recordó que los docentes interesados en participar deben completar y enviar su solicitud con los anexos requeridos, a través del portal digital www.procesocompetitivo .minerd.gob.do y que los candidatos pueden participar siempre que sean profesionales docentes con un mínimo de 5 años de experiencia, “por lo que estamos optimistas de que logremos una selección que aportará a la mejora de la calidad educativa”, expresó Medina.

“Estamos muy entusiasmados y optimistas con este proceso, sin precedentes en la historia de la educación, con apego al mandato de la Ley de Educación 66-97, y con la firme convicción de que arribaremos a una selección que aportará significativamente a eficientizar la gestión de dirección en los centros educativos, uno de los ejes de la Revolución Educativa que impulsa el presidente Danilo Medina”, expresó Medina.

Precisó que en la primera sección del portal www.procesocompetitivo.minerd. gob.do aparece el acceso al formulario que los interesados deberán llenar con su debida documentación en formato digital PDF como cédula de identidad, acta de nacimiento, certificación médica, certificación de no antecedentes penales, currículo con no más de tres páginas y copias de los títulos universitarios, incluyendo maestrías o diplomados.

Manifestó que la selección competitiva se realizará sobre la base del mérito profesional de los candidatos, en un proceso diáfano y con la mayor transparencia, lo que beneficiará la jornada que encamina el Ministerio de Educación por una nueva institucionalidad.

Precisó que los aspirantes a conformar las ternas serán seleccionados a través de un proceso competitivo que contempla la evaluación del perfil profesional, prueba de competencias, aptitudes y motivación, prueba psicométrica, prueba de conocimientos, simulaciones de casos y una entrevista personal dirigida por un panel.

Requisitos

Según está establecido en la Ordenanza 24-2017 de fecha 22 de noviembre de 2017 aprobada por el Consejo Nacional de Educación, los aspirantes a participar en el proceso competitivo de selección de los candidatos a los cargos de directores regionales y distritales educativos deberán cumplir con los siguientes requisitos: a) Ser profesional de la educación o de áreas afines, graduado de una institución de Educación Superior; b) Reunir las cualidades morales, éticas e intelectuales necesarias, así como los conocimientos y competencias requeridas para el ejercicio de la función específica a desempañar, y c) Ser personal docente activo del Ministerio de Educación.

También, d) Formación mínima a nivel de licenciatura o grado superior equivalente; e) Preferiblemente estudios adicionales, posteriores a la formación inicial de grado, a nivel de diplomado, certificación, especialidad, maestría o doctorado en áreas de educación, gestión educativa, gestión, planificación, proyectos u otras áreas relacionadas; f) Un mínimo de cinco (5) años de experiencia docente, técnica o directiva en el sector educativo público; g) Constancia de muy buena calificación en la última Evaluación del Desempeño Docente en la que participó. En caso de que esta evaluación no se haya realizado, la misma no será requerida; h) Un máximo de 25 años de antigüedad en el servicio público o sistema de carrera docente; i) Contar con una hoja de desempeño libre de sanciones, y j) Residir o trabajar en la región donde está postulando su candidatura para director regional o distrital (preferiblemente).

of-am