Los NiNi en la población dominicana

Hay una parte de la población joven en muchos países de Latinoamérica y en RD que es llamada NiNi. Estudios estadísticos revelan que son personas que ni estudian ni trabajan. En esa condición está según la (ONE) Oficina Nacional de Estadística un 46.5% de jóvenes entre 15 y 24 años.

Pero, desde hace un tiempo el término de los NiNi también se aplica a un grupo de todas las edades de la población que no está ni con el gobierno ni con la oposición. Según la encuesta Mark Penn de Sim el 59% de la población que representa más de 5.9 millones se han declarado independiente. Es obvio que ni están con el PLD ni están con la oposición.

Aunque era un grupo pequeño que no pasaba del 7%, ha ido creciendo en la misma medida que crece el descredito político. Está fuera de los partidos tradicionales por muchas razones. Porque no hay democracia interna. Porque el que tiene dinero es quien gana puestos y cargos. Porque se ha encarecido la política con el clientelismo. Y porque está asqueado de la corrupción.

No creo que este grupo esté buscando un mesías para gobernar el país pero sí que surja un liderazgo decente y humanista. Están en el 50% de la población que no vota en las elecciones. También hay muchos en la marcha verde, en los cuales me inscribo. Estos nini vienen de la clase media pero también están diseminado entre los pobres. Hay la creencia de que todos los partidos incluyendo los alternativos, son cómplices de la corrupción.

Nadie puede ocultar la corrupción y el enriquecimiento de los políticos en el poder. Los reformistas tienen más de 52 años en el gobierno desde el 1966. Los del PRD-PRM llegaron al poder en 1978 y no han salido de allí en 40 años. Y los Peledeistas tienen más de 40 años desde el 1978. Más de 5 décadas soportando esta desgracia que le ha caído a los dominicanos.

Durante ese periodo de saqueo, tanto el PRSC como el PRD-PRM llenaron la justicia de jueces y de fiscales políticos para garantizar la impunidad. Lo mismo hizo y está haciendo el PLD nombrando a sus políticos en la justicia y en el Consejo Nacional de la Magistratura CNM para apoderarse de las altas cortes. No les importa los reclamos. Son insaciables. Tienen la CC, el TSE y la JCE a su favor. Todos se han beneficiado del congreso con el hombre del maletín, los contratos y el barrilito. Y los tres se han repartido el estado entre sus familias y amigos así como también en los ayuntamientos.

Nos engañó Balaguer desde el 1966 al 1978 con un discurso anti trujillista y siguió el mismo patrón de la represión, la corrupción y el crimen que caracterizo a la dictadura de Trujillo. Como consecuencia de esos 12 años de autoritarismo, subimos al PRD-PRM 1978-1986 con la promesa de democratizar el país. Nos defraudó Antonio Guzmán y Jorge Blanco con el borrón y cuenta nueva y más corrupción y escogimos al dictador en 1986.

Vuelve y nos juega sucio Balaguer con más de lo mismo y votamos por el PLD en 1996-2000. Nos hizo patraña Leonel con el Nueva York chiquito y la corrupción y volvimos a confiar en el PRD-PRM en 2000-2004. Nos enredó Hipólito Mejía en la quiebra de los banco y permitiendo la dilapidación de los recursos públicos y caímos por segunda vez al PLD en el 2004.

Nos enredó Leonel con más promesas y mentiras pero por la falta de relevo y los problemas internos de la partidocracia repetimos al PLD en el 2004-2008. Leonel en 8 años nos dejó un país en quiebra y a pesar de todo y por la misma crisis interna del PRD_PRM y del PRSC y tras el uso indebido y excesivo de los fondos públicos, apoyamos a Danilo en el 2012.

El presidente no solo incumplió su promesa de no reelegirse, sino tambien ignoro los casos de corrupción de su gobierno, compro la reelección de todos los congresistas, pago la ausencia del voto y se robó las elecciones, y todo para meternos en la trampa lograda de su reelección en el 2016.

Se trata de una corporación política con raíces familiares y complicidades de impunidad que aunque no ha sido acordada, los hechos hablan por sí solo. Nos han engañado durante más de 50 años pues han hecho de las fuerzas armadas y la policía nacional instituciones serviles y arrodillado a los ricos. El congreso es un sello gomígrafo de los empresarios y funcionarios. La JCE ha sido incapaz de realizar elecciones libres, justas y transparentes. Y la CC y la justicia está secuestrada por los políticos, usando esta ultima para apoyar a los ricos y castigar a los pobres.

Por todo esto hay que decirle no a la reelección de Danilo por hacer de la corrupción una cultura. No a Leonel por haber repartido el país en pedazo. No a Hipólito porque con el relajo y la chercha nos arruino. No a Miguel y Abinader porque como empresarios están destinados a explotar. Hay que decirle no a David Collado por ser un muchacho de mandado de los Vicini. No a Ranfis Domínguez por vendernos sueños con el dinero robado de la dictadura. Y no a Quique Antun por embolsillarse 12 millones del BNV.

Con este estado de corrupción, de crimen y de delincuencia y un pueblo en la calle exigiendo justicia. Las condiciones están dadas para sacarlos del poder y derrotar a los caudillos y a la oligarquía que impiden el desarrollo de la verdadera democracia. Estos grupos no solo están debilitado por la división interna y por el desgaste que da el poder sino también por el clientelismo y por la podredumbre de las instituciones civiles y militares.

Apoyar a cualquiera de los grupos tradicionales que han saqueado el país como aspiran algunos ingenuos con el cuento de lograr un acuerdo de institucionalidad, es un fraude. Como país presidencialista nadie puede garantizar su cumplimiento y que no vamos a caer en el mismo circulo de engaños politicos. Es necesario construir una alternativa de relevo que sea creíble en la valoración moral y ética, que debilite aún más a los viejos partidos como cómplices de nuestra desgracia social y que sea claro en el discurso por un cambio de rumbo hacia la democracia participativa.

Tras 50 años de la imposición dictatorial de la oligarquía mediante la sumisión político-jurídico y la dependencia económica, como confiar en que un partido del sistema como el PRM tendrá la voluntad política para imponer una reforma mínima en pro de lograr la institucionalidad en una sociedad donde el neoliberalismo es desigual, injusto y empobrecedor.

Cambiar de modelo pasa por derrotar a los grupos tradicionales y por la unidad del pueblo, con los nini y con aquellos que están dispuesto a jugársela y desafiar la oligarquía, la iglesia y al imperio para que a través de la constituyente crear una nueva constitución y trasformar el estado, en la ruta por independizar la Justicia y el Ministerio Público, institucionalizar el Congreso, separar la JCE de los poderes del estado, eliminar el presidencialismo y el caudillismo y derrotar la injusticia social.

of-am

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.