La Ley 33-18 y la candidatura presidencial del PLD

Si el panorama político se mantiene en los mismos niveles de hoy, pensamos que las opciones que tiene el Partido de la Liberación Dominicano para llevar un candidato ganador para las elecciones del año 2020, estarían en primer lugar el presidente de la República, Danilo Medina, en segundo lugar el expresidente Leonel Fernández Reyna y una tercera opción de candidatos emergentes, que apoyados por Danilo por Leonel o, por ambos, ganarían las elecciones del 2020, sin lugar a dudas.

Analizando las candidaturas en el orden en que la he mencionado, puedo intuir que Danilo Medina a pesar de un impedimento constitucional y que si el logra obtener la mayoría congresual para modificar la constitución de la republica indefectiblemente sería el candidato a la relección por el partido de la liberación dominicana porque así lo pensarían los miembros del Comité Central y la mayoría de los dominicanos que reconoce la gran obra del gobierno que ha venido haciendo el gobierno.

Con la posibilidad de que ocurra que la constitución sea modificada para la relección presidencial de Danilo Medina, el Comité Central aprobaría las primarias abiertas según él ha querido, lo que le daría amplias posibilidades de ganar las primarias a lo interno del partido, no obstante, se dice que la mayoría de la base del PLD no estar de acuerdo con Primarias abiertas porque piensan que les están quitando el derecho como miembros del partido de elegir sus candidatos. No obstante, como la mayoría que votarán en primarias abiertas no serian Peledeistas, entonces Danilo tendría la de ganar las primarias.

El Art. 15, acápite 3 de la ley de partidos políticos establece la obligatoriedad de que los partidos políticos deberán depositar la nómina de sus militantes cada año, la lista de sus órganos de dirección y sus estatutos, dando a entender de que no se celebrarían primarias abiertas sino cerradas, porque solo sus miembros estarían capacidad de votar para elegir a los candidatos de cada partido y se establece también que un ciudadano no puede ser miembro de más de un partido. De ahí que la opción de primarias abiertas parecería incierta, no obstante, el artículo 45, párrafo III de la ley 33-18 establece esa facultad al Comité Central.

En el PLD los leonelistas indican que los estatutos ordenan primarias cerradas, los danilistas señalan que la Ley de Partidos está por encima y otorga el poder de decisión para la elección al Comité Central. El artículo 26 de la Ley de Partidos expresa: “Sin perjuicio de las leyes que les fueran aplicables, los estatutos constituyen la norma fundamental de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos y establecen los poderes, derechos y obligaciones partidarias a las que sus autoridades y afiliados ajustarán sus actuaciones”.

Retomando mi percepción, en la segunda opción, que sería la relección del ex presidente Leonel Fernández, aunque el dice que gana como quiera, con primarias abiertas o cerradas, creemos que a Leonel le convienen mas las primarias cerradas porque se dice que por ahora mantiene mayor apoyo a su relección dentro de la base del PLD y que en ese caso de hacer primarias cerradas saldría ganancioso y sería el candidato del PLD en el año 2020. Esto sin tomar en cuenta, que, si Danilo Medina no iría, él podría apoyar uno de los candidatos emergentes.

El problema radica que aún el presidente Danilo Medina mantiene el control del Comité Central y, es el órgano que propondría el sistema de elección de los candidatos dentro del PLD, sabiéndose de antemano que impondría la metodología a usar en las primarias para complacer el presidente de la republica y con esa decisión el grupo que liderea el expresidente Leonel Fernández se le podría complicar las posibilidades de obtener la nominación presidencial.

Sabiendo que la ley de partido 33-18 establece en su artículo 45, párrafo III que “el organismo competente en cada partido, movimientos y organizaciones políticas, de conformidad con la ley, podrá decidir el tipo de registro de electores o el padrón a utilizar en el proceso de selección de candidatos (as), son: 1. El Comité Central, 2.- La Comisión Ejecutiva, 3.- Comisión política, y 4.- el comité nacional o equivalente a uno de estos, de igual manera tiene facultad para decidir la modalidad y método a utilizar”. Aquí vuelve a torcer la puerca el rabo.

Si la Junta Central Electoral no se encuentra en capacidad de realizar elecciones en base a primarias simultaneas como establece la ley 33-18 de partidos, movimientos y organizaciones políticas, entonces no le quedaría otro camino a los partidos de celebrar sus primarias, que bien podría ser en base a los que establecen sus estatutos. Ahí quedaría planteado el pleito con mucho menos predicciones de un ganador tanto para Leonel como para Danilo Medina, así como para los candidatos emergentes.

Si las primarias se realizasen como establecen los estatutos y cada uno de los precandidatos del PLD participan de manera independiente se haría mucho más difícil saber cuál de los candidatos sacaría mas votos y luego de obtenido los resultados el candidato que saque mayoría de votos tendría que concertar con los demás candidatos en base a la cantidad de votos obtenidos y podría salir una candidatura presidencial en base a alianzas internas, saliendo el partido mucho mas favorecido, por la gran concertación de fuerzas que aglutinaría.

Lo más importante es, que no se puede descartar la aspiración del Lic. Danilo Medina Sánchez porque la política dominicana se ha desarrollado con sorpresas y han habido candidatos presidenciales que dicen que no van en un momento determinado y después aparecen aspirando, diciendo que fue el pueblo que se lo pidió, por lo que no se puede descartar que el presidente Lic. Danilo Medina sea el candidato presidencial del PLD en el 2020.

Tenemos la experiencia que mientras al ex presidente Leonel Fernández, el comité político le vió posibilidades de ganar las elecciones siempre lo apoyó, porque la estrategia de los líderes del PLD es saber cual candidato garantiza mantener en el poder al partido, y en esa materia los altos dirigentes del PLD se han ganado un cinco. Así que, se espera con paciencia y en su momento sabrán qué candidato es el que garantiza el poder y por ese el CP votaría.

Por el momento vamos a esperar. Si la JCE tendría tiempo y recursos económicos, materiales y humanos para que los partidos políticos celebren sus primarias como lo establece la ley de partido 33-18 o si se decide a prepararse para unas elecciones sin primarias realizadas por la JCE. De todas maneras, las formalidades establecidas por la ley de partidos concernientes y con relación a su desenvolvimiento debe cumplirse.

Creo finalmente que habrán, siempre tres opciones posibles a lo interno Partido de la Liberación Dominicana para las elecciones del 2020: “que sea Danilo Medina”, que Sea Leonel Fernández” o que sean uno de los “Candidatos emergentes”.

of-am

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.