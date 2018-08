Un partido serio debe cumplir compromisos con otras entidades

-Una repuesta a Miguel Espaillat-

“Llamase compromiso en política a la concesión hecha en ciertas exigencias, a la renuncia de una parte de las propias reivindicaciones en virtud de un acuerdo con otro partido.”

El bloque opositor postuló en la propuesta de la que fue signatario el PRM, que los partidos escogieran la forma atendiendo a lo que establecen sus estatutos.

El PRM apoyó que fueran las cúpulas de los partidos las que decidieran la forma de escogencia de sus candidatos, la misma que defendió el Danilismo. Esa incoherencia es lo que se le critica al PRM.

Señor Miguel, en su articulo del pasado 26 del presente mes de Agosto, usted arremete contra Guillermo Moreno y Alianza País, y créame que no es la primera vez que lo hace, pues ya en una oportunidad usted llego a comparar la posición y actitud de Guillermo Moreno con Vincho Castillo ver articulo, “Guillermo Moreno y Vincho Castillo en el panorama electoral,” 13 de Junio del 2015. Me parece que en su articulo usted deambulo buscando el blanco, pues quienes no han sido coherente no es Guillermo Moreno, si no la dirección de su partido el PRM. Alianza y Guillermo moreno hemos asumido una actitud y una conducta coherente en lo que tiene que ver con el cambio político, la oposición persistente a la corporación morada y la necesidad de la concertación-no la adhesión- política sobre la base de un programa de propuestas mínima.

En su articulo bastante extenso y sobre todo lleno de afirmaciones que no resisten el mas mínimos análisis, carente de informaciones factuales solo me voy a permitir hacer algunas puntualizaciones.

Usted establece que, “En la actualidad, es un hecho incontrastable, que Moreno y la mayoría del pueblo consciente, quieren cambios radicales en lo social, político y económico en nuestra patria; pero desgraciadamente eso solo sería posible con una revolución armada del pueblo unido a los militares patriotas, donde haya hasta fusilamientos de los que descarada y vulgarmente han saqueado al país y que lo robado vuelva al pueblo.”

Esto no es mas que una manera muy pobre de tratar de caricaturizar las propuestas de ALPAS y de Guillermo Moreno en lo que tiene que ver con la unidad de los sectores democráticos de la oposición y sobre que base concretizar una concertación política. En este sentido; lo remitimos a analizar el fenómeno MORENA en México donde las fuerzas democráticas lograron la unidad y están en proceso de producir la mas grande revolución política institucional en ese país sin derramar una sola gota de sangre y sin tirar un tiro.

Es verdad, la mayoría del pueblo Dominicano desea y quiere un cambio, y clama por la unidad de las fuerzas políticas en la oposición, Pero esa unidad, no la adhesión, tiene que darse sobre la base de planteamientos específicos con participación en las decisiones políticas y económicas que hay que implementar en el país, las alianzas políticas, deben ser basada en acuerdos y compromisos, que garanticen un mínimo de propuestas que definan el perfil del tipo de gobierno y de medidas a implementar y no un cheque en blanco para el que tenga mayoría, sin ningún propósito ni objetivo, tome las decisiones que favorezcan a su parcela política, simplemente por ser el partido mayoritario. Lo importante en la unidad no es quien sea mayoritario o minoritario, sino la voluntad y determinación para implementar los cambios necesarios y transformar el país.

Permítame recordarle que no es solamente Alianza País que no gana las elecciones solo, sino también el PRM.. Alianza País no se va adherir a ningún partido político simple y llanamente. Las alianzas tienen que ser clara y de cara al país….Nuestro país no resiste cuatro años mas de la plaga morada, pero tampoco cuatro años mas de lo mismo. Para cambiar el país se precisa de voluntad y determinación del liderazgo político. Existe esa voluntad, determinación en el liderazgo del PRM? Pregúntele a todos aquellos legisladores del PRM que todavía hoy reivindican el barrilito, el cofrecito- las exoneraciones, y todas las canonjías que reciben de parte del gobierno, de ese gobierno que hoy tan vehementemente desea que sea desplazado; hay que señalar que solo uno renuncio a esos privilegios.

El problema en el PRM mi amigo Espaillat, es que en el PRM no se sabe quien dirige, si Hipólito Mejía, Luis Abinader o la comisión política.

Por lo tanto, derrotar al PLD también implica la transformación de ese estado mercantilista y neo-liberal que hoy tenemos al servicio de unos pocos para que no continuemos metamorfoseando la historia cada cuatro años. El estado debe ser un instrumento de promoción y gestor del desarrollo económico y social y no un instrumento para el enriquecimiento de los políticos y los funcionarios corruptos.

Como bien ha establecido Guillermo Moreno, “Ser parte de un proyecto de concertación electoral para llegar al gobierno y mantener el actual estado de cosas es hacerse cómplices conscientes de un nuevo engaño y de nuevas frustraciones para una ciudadanía que aspira un presente y futuro diferentes.”

Permítame decirle, que no dudamos de las buenas intenciones de su candidato presidencial, pero el Partido Revolucionario Moderno y su candidato a la presidencia, en caso de que sea el Lic. Luis Abinader, en estos momentos, son quienes tienen mayor urgencia en definir la perspectiva que adoptarán para la concertación electoral. Este partido vive el dilema del Dios Jano, el de las dos caras: Una mirando atrás que le llama a continuar reproduciendo las prácticas y finalidades tradicionales de la política y el poder; y la otra mirando hacia delante que le invita a avanzar hacia lo nuevo y a ser parte de la regeneración de nuestra sociedad.”

No es Alianza País, la que tiene que adherirse a ninguna candidatura, si se toma en cuenta que Alianza País es una organización que lucha por abrirse paso y construir su propio espacio desde una propuesta diferente a los partidos tradicionales que en su mayoría son los responsables de los grandes problemas que históricamente nuestro país arrastra. Las propuestas de Alianza País están en la mesa.

Ser parte de una coalición de fuerza política como Alianza País la concibe requiere primero ponerse de acuerdo y asumir compromisos con propuestas a implementar y luego hablar de candidaturas, pues la candidaturas a todos los niveles forman parte del programa a implementar. Para enfrentar la corrupción y la impunidad, se requiere de un liderazgo político responsable con la actitud y la determinación de enfrentar esos males históricos que todavía prevalecen en nuestro país, a pesar que muchos que hoy plantean que Alianza País se una a la convergencia ostentaron posiciones en el estado y asumieron el mismo comportamientos que hoy asumen los que están en el poder.

En su mayoría procedieron como funcionarios tradicionales y no como dirigentes, olvidándose de su compromiso social trabajando para beneficio del país y la amplia mayoría y no para su provecho personal y sus familiares., hay que asumir un mínimo de compromiso programático para después tener moral para exigir cumplimiento.

El cambio generacional y el cambio político tiene que darse, por ley dialéctica, por ley biológica, no hay que desesperarse, las alianzas políticas se deben hacer para avanzar para cambiar no para seguir montado en el mismo caballo. Aquellos que tienen interés en llegar al poder al costo que sea y como sea son los que tienen que renunciar a ofertas que ellos mismo crearon en el pasado y que hoy son parte del problema, y que permitieron que el PLD regresara al poder.

Sí señor Espaillat; Alianza País quiere y desea la unidad, pero tenemos hacerlo bien ahora pues tenemos mas de 52 años mirando la misma película con los mismos actores y los mismos argumentos y a veces con diferentes actores pero con el mismo librito. Mirando el santo en la procesión pasar de una mano a otra y al final se van a rezar a la misma iglesia.

