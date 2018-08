La crisis de Turquía y sus implicaciones geopolíticas y económicas

Por VIRGILIO MALAGON

1-Un poco de historia y geopolítica:

Siendo un territorio que se extiende por toda la Península de Anatolia hasta Tracia y los Balcanes, Limita al noreste con Georgia, al este con Armenia, Irán y Azerbaiyán, al norte con las aguas territoriales ucranianas en el mar Negro, al noroeste con Bulgaria y Grecia, al oeste con las islas griegas del mar Egeo, al sur con las aguas chipriotas del mar Mediterráneo y con Siria, y al sureste con Irak .

La separación entre Anatolia y Tracia está formada por el mar de Mármara y los estrechos de Turquía (el Bósforo y los Dardanelos), que sirven para delimitar la frontera entre Asia y Europa, por lo que se considera a Turquía como transcontinental. Su extensión territorial es de casi 800,000 kilómetros cuadrados.

Debido a su posición estratégica, ubicándose entre Europa y Asia así como entre tres mares, Turquía ha sido una encrucijada histórica entre las culturas y civilizaciones orientales y occidentales.

Su territorio ha sido el hogar de grandes civilizaciones como los Hititas, Urartu, Cimerios, Imperio Asirio, Imperio Persa, Antigua Grecia, Imperio Romano, Imperio Bizantino, Imperio Seléucida, Imperio Otomano y el lugar en el que muchas batallas entre esas civilizaciones tuvieron lugar a lo largo de la historia.

El país influye en la zona comprendida entre la Unión Europea en el oeste y Asia Central en el este, Rusia en el norte y Próximo en el sur, por lo que ha adquirido cada vez más importancia estratégica.

Turquía se ha relacionado cada vez más con Occidente por medio de la afiliación a organizaciones como el Consejo de Europa (1949), la OTAN (1952), la OCDE (1961), la OSCE (1973) y el G-20 (1999).

Además, Turquía comenzó las negociaciones para la adhesión plena a la Unión Europea en 2005, después de haber sido miembro asociado desde 1963, y habiendo llegado a un acuerdo de unión aduanera en 1995.

En términos de producto interior bruto, su economía está situada en el puesto 17.º del mundo según el Fondo Monetario Internacional. Por su ubicación estratégica está clasificada como potencia de ámbito regional por políticos y economistas de todo el mundo.

2- la crisis de Turquía y sus implicaciones geopolíticas y económicas.

A pesar de haber exhibido un crecimiento económico sostenido, comparable con el de China y los países asiáticos, la economía Turca se esta recalentando, con consecuencias imprevisibles en su moneda y términos de intercambio.

Su gran déficit comercial, unido a una deuda global insostenible, han colocado a Turquía en el trayecto de la insostenibilidad económica.

Este panorama económico, ha generado un aumento desproporcionado en los mercados bursátiles, donde la Lira Turca ha sido la gran afectada por los niveles de Inflación superiores al 15% anual, in crescendo.

El valor de su moneda se ha despreciado en mas de un 45% con respecto al Dólar Norteamericano.

Uno de los factores que ha exacerbado esta crisis lo constituye la renuencia del Gobierno turco a subir las tasa de interés ¨overnight¨para enfriar un poco la economía. También es evidente un empeño inusitado (típico de los gobiernos autoritarios) de mantener políticas monetarias inflexibles y asincrónicas.

Si a lo anterior le sumamos los eventos geopolíticos recientes en lo relativo a la deterioro de sus relaciones con los EUA, donde se le han aplicados tarifas regresivas a sus exportaciones de Aluminio hacia ese país, entonces el espectro de la crisis turca en patente y palpable. Veamos:

1-La Tasa de Inflación de su economía esta en un 16.7% a Julio del2018.

2-La deuda Corporativa Privada e Interbancaria (industrias+valores+acreencias) ronda los US$ 300,000,000,000.

3-Con un mercado de mas de 80 millones de personas, pero con un poder adquisitivo disminuido (11%), Turquía ya no es un mercado atractivo para las exportaciones europeas y Asiáticas.

4-Lo anterior, ha generado una trampa de liquidez, financiada por la deuda señalada, que podría arrastrar a toda la región hacia una situación posible de impago, tal y como puede ocurrir en España e Italia. Estos países también se endeudaron aprovechando las bajas tasas de interés hacia el Dólar Norteamericano.

5-La compra de títulos y valores Turcos, por siete países, refleja este panorama:

a)-España: US$900,000,000.

b)-Francia: US$35,100,000,000.

c)-Italia: US$18,500,000,000.

d)-EUA: US$18,100,000,000.

e)-Reino Unido: US$16,900,000,000.

f)-Alemania: US$12,700,000,000.

Solo en estos 6 países, la deuda Turca llega a los US$102,200,000,000. Si ocurre un default, toda Europa seria arrastrada por este.

6-Las Reservas Monetarias de Turquía son las siguientes están en los US$125,550,000,000.00. Esta situación le brinda ¨una segunda oportunidad¨ a Turquía de reorientar su política monetaria y financiera, siempre y cuando:

a)-Realice una recompra gradual de su deuda.

b)- Adopte una Tasa de Interés Interbancaria superior al ajuste por Inflación.

c)-Renegocie Con el FMI parte de su deuda de corto plazo.

d)-Reduzca las inversiones no productivas e innecesarias.

e)-Reestructure su estructura de impuestos para que sea menos regresiva e incentive la Inversión Privada.

f)-Ajuste sus gastos Corrientes a lo imprescindiblemente necesario.

De no hacer esto, entonces la Región estaría expuesta a un colapso financiero por el deterioro de la economía Turca, reflejada en la disminución del poder de compra/venta de la Lira Turca.

