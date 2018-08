Janet Jackson y Daddy Yankee llenan de fiesta las calles de Brooklyn

NUEVA YORK.- Janet Jackson y Daddy Yankee, ayudados por un extenso equipo de bailarines y bailarinas, convierten las calles de Brooklyn en una gran fiesta en el videoclip para su flamante colaboración, Made for now.

Producido por Harmony Samuels, este nuevo single de Janet con colaboración del puertorriqueño es su primer lanzamiento desde la publicación en 2015 de su undécimo álbum de estudio.

El videoclip está dirigido por Dave Meyers y los participantes en esta fiesta del baile fueron escogidos por la propia Janet junto a su director creativo habitual, Gil Duldulao.

Entre los bailarines y bailarinas, nacionalidades tan diversas como Ghana, Nigeria, Granada, Trinidad y los Estados Unidos. Todos montan la fiesta desde las calles hasta los tejados y otras localizaciones.

“Living for the moment/ Don’t stop/ Celebrate the feeling/ Go up,” Jackson sings. “If you’re living for the moment, don’t stop. We’re made for now/ Not tomorrow. Made for now/ Look around/ We’re made for now”, canta Janet Jackson.