FINLANDIA: RD participa en seminario Discover: Business Opportunities

FINLANDIA.- Una representación de la República Dominicana participó en el seminario “Your To Discover: Business Opportunities In Central America And The Caribbean”, celebrado en Helsinki, Finlandia, durante los días 12 y 13 de marzo del presente año.

La participación dominicana fue coordinada y encabezada por Laura Faxas, Embajadora de la República Dominicana ante el Reino de Suecia, y embajadora concurrente en Finlandia. También participaron los señores Carolina Peguero y Valentín Ciriaco Vargas de las embajadas dominicanas en España y Suecia, respectivamente. Por parte del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE) participó Ebell De Castro, Encargado de la División de Análisis Económico y Competitividad, en representación de la Licda. Luisa Fernández Durán, Directora Ejecutiva de dicha entidad.

En el seminario, el cual fue organizado por la Cámara de Comercio de Finlandia con el apoyo de Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, se abordaron las oportunidades de negocios entre Finlandia y los países de Centroamérica y el Caribe.

En un discurso dirigido a empresarios finlandeses y a la autoridades competentes, la embajadora Faxas habló en nombre de la Presidencia Pro-Tempore del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), que ostenta actualmente la República Dominicana, poniendo de relieve el gran interés que tiene el país de que exista una doble vía comercial que fortalezca tanto la inversión finlandesa en la República Dominicana, así como la presencia de empresas y productos dominicanos en el mercado finlandés.

Por su parte, el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación resaltó los beneficios, ventajas competitivas y oportunidades de negocios para empresas finlandesas interesadas en invertir en las zonas francas de la República Dominicana y se destacó el liderazgo regional del país en la exportación de productos industriales de clase mundial.

La participación dominicana fue posible gracias al apoyo de la señora Luisa Fernández, directora ejecutiva del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, y del gran interés de la Cancillería en la persona de Hugo Rivera Fernández, Viceministro de Asuntos Económicos y Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En el marco de la actividad, el equipo dominicano sostuvo encuentros bilaterales con más de treinta (30) empresas finlandesas dedicadas a la manufactura de equipos eléctricos, materiales de construcción, consultoría especializada en internacionalización de empresas, entre otros.

of-am