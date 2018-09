Ex Presidente SCJ aclara no está cerrado el debate sobre reelección

SANTO DOMINGO.- El ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Subero Isa, aclaró que no ha quedado cerrado el caso de si procede o no constitucionalmente lo relativo a una reelección del presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, a pesar de una sentencia emitida ayer por el Tribunal Constitucional (TC).

El TC declaró ayer inadmisible un recurso de inconstitucionalidad contra un artículo transitorio de la Carta Magna aprobado el 13 de junio de 2015, que prohíbe una nueva reelección del gobernante Danilo Medina, en el poder desde 2012. En este sentido, rechazó una acción directa de inconstitucionalidad incoada por Fredermidl Ferreras Díaz contra la disposición transitoria vigésima de la Constitución del 13 de junio del 2015,

“Creo que ahora se centralizará en si ciertamente una parte de la Constitución no puede ser declarada inconstitucional; en este sentido hay opiniones divergentes, no obstante el criterio expuesto por la Suprema Corte de Justicia en su sentencia del año 1995”, dijo Subero Isa en declaraciones al periódico Hoy.

Refirió que hace un par de meses él declaró que la acción de Ferreras Díaz por algún motivo la iban a declarar inadmisible, pero porque el accionante no tenía calidad para accionar en inconstitucionalidad, en virtud de lo que dispone la propia Constitución de la República.

“Esa fue una hipótesis que yo planteé desde el principio; nunca he afirmado que la acción tuviese éxito y que la disposición atacada fuese contraria a la Constitución”, subrayó.

Dijo que es muy aventurado ofrecer una opinión sobre un Comunicado, por lo que habrá que esperar que la sentencia íntegra sea publicada.

