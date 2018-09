EU: ¿Quién escribió el artículo sobre Trump? ¿mujer u hombre?

La verdad es que, hasta ahora, nadie sabe quién escribió el artículo de la “resistencia” dentro del gobierno de Donald Trump.

La primera vez que se conoció la noticia automáticamente muchos pensaron que se trataba de un hombre. La realidad puede ser muy distinta porque, según algunos, el descontento que habría generado Trump en año y medio de gobierno sería de tal magnitud que no habría ser humano dentro o fuera de la administración que no sienta un rechazo por el presidente.

Eso, por supuesto, es debatible, y dependería de la percepción que cada quien tiene del hombre a quien el Colegio Electoral estadounidense escogió como presidente del país.

Independientemente del sexo del autor o autora del artículo anónimo del New York Times sobre el presidente Trump, detectives del lenguaje dicen que las claves sobre quién lo escribió podrían estar en pequeñas palabras como “yo”, “de” y “pero”.

Desde un principio se habría especulado que el autor del artículo sería el vicepresidente Mike Pence por el uso de la frase “estrella polar”, utilizada frecuentemente por el dignatario. Pero, según algunos expertos, esa podría ser una excusa para desviar la atención de los detectives.

Los expertos usan una combinación de uso del lenguaje, estadísticas e informática para ayudar a descubrir quién escribió documentos que son anónimos o posiblemente plagiados. Incluso han resuelto crímenes y misterios históricos de esa manera. Algunos llaman a la lingüística forense de campo, otros lo llaman estilometría o simplemente haciendo “atribución del autor”.

El tema está repentinamente en primer plano después de que un “alto funcionario de la administración” no identificado escribió en el Times que él o ella es parte de un movimiento de “resistencia” que trabaja desde la administración para frenar los impulsos más peligrosos de Trump.

“Mi teléfono ha estado sonando con peticiones para hacer ese análisis y simplemente no tengo tiempo”, dice Patrick Juola, informático de Duquesne University.

Robert Leonard, un profesor de lingüística de la Universidad Hofstra que ayudó a resolver asesinatos mediante el examen del lenguaje, dice que si los expertos pudieran obtener el número correcto de muestras escritas de funcionarios cuyas identidades se conocen, “ciertamente se podría hacer un análisis”.

Un científico político cree que hay unas 50 personas en la administración Trump que se ajustan a la descripción del Times como funcionario de alto rango de la administración y que podrían ser el autor o la autora. La clave sería mirar cómo escriben, las palabras que usan, qué palabras ponen juntas, ortografía, puntuación e incluso tiempos verbales, dicen los expertos.

“El lenguaje es un conjunto de opciones. Qué decir, cómo decir y cuándo decirlo”, dice Juola. “Y hay muchas opciones diferentes”.

Una de las técnicas favoritas de Juola y otros expertos es mirar lo que se llama “palabras funcionales”. Estas son palabras que la gente usa todo el tiempo, pero que son difíciles de definir porque proporcionan más función que significado. Algunos ejemplos son “de”, “con”, “el”, “a”, “sobre” y “y”.

“Todos los utilizamos, pero no los usamos de la misma manera”, dice Juola. “No los usamos en la misma frecuencia”. Lo mismo ocurre con los apóstrofes y otros signos de puntuación.

Por ejemplo, ¿dices “diferente de” o “diferente a?” pregunta el experto en informática y datos Shlomo Argamon del Instituto de Tecnología de Illinois.

Las mujeres tienden a usar pronombres de primera y segunda persona más, “yo”, “yo” y “tú”, y más tiempo presente, dice Argamon.

Los hombres usan “el”, “de”, “esto” y “eso” más a menudo, dice.

Incluso hay un sitio web que se basa en la investigación de Argamon que trata de determinar si un escritor es hombre o mujer. Argamon lo llama simplemente un juguete y el sitio dice que no es perfecto. De hecho, varias escritoras de The Associated Press fueron llamadas masculinas, al igual que el escritor del artículo de opinión del Times.

Rachel Greenstadt, de la Universidad de Drexel, estudia cuando las personas tratan de despistar a los investigadores con palabras que normalmente no usan o mal ortografías intencionadas. Ella dice que su primer instinto es que la frase “estrella polar”, que el vicepresidente Mike Pence ha usado varias veces, es “una pista falsa”. Parece demasiado deliberado.