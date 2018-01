EE.UU.: Trump rechaza acusaciones de libro sobre falta de aptitud mental

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump rechazó el sábado unas acusaciones surgidas en un libro que apuntan a que no está mentalmente apto para el cargo y aseveró que su trayectoria demostraba que es un “genio estable”.

Michael Wolff, quien tuvo un acceso inusualmente amplio a la Casa Blanca durante gran parte del primer año del mandatario, ha dicho en la promoción de su libro “Fire and Fury – Inside the Trump White House” que el republicano no está apto para la presidencia.

Trump dijo en Twitter que los demócratas y los medios estadounidenses estaban invocando “el viejo libro de trucos de Ronald Reagan y gritando sobre estabilidad mental e inteligencia” porque no habían sido capaces de derribarlo de otra forma.

Al republicano Reagan, presidente de Estados Unidos entre 1981 y 1989, se le diagnosticó Alzheimer en 1994 y murió en 2004.

“Mis mayores activos han sido estabilidad mental y ser realmente inteligente”, dijo Trump. “Pasé de ser un empresario MUY exitoso a estrella de la televisión a presidente de Estados Unidos (en mi primer intento). No creo que califique como inteligente, sino como genio (…) ¡y un genio muy estable!”.

El mandatario, de 71 años, se encuentra en Camp David, donde se reunirá con los líderes republicanos del Congreso y con miembros de su gabinete para definir la agenda legislativa de este año, su segundo en la Casa Blanca.

Las declaraciones de Trump en Twitter muestran su frustración por lo que considera un trato injusto de los medios locales contra su gestión, en medio de una pesquisa federal sobre si él o sus asesores se coludieron con Rusia durante la campaña presidencial de 2016 en la que derrotó a la demócrata Hillary Clinton.

En una entrevista a la BBC transmitida el sábado, Wolff dijo que la gente alrededor de Trump cree que el presidente es poco apto para el cargo. El viernes, el autor dijo a NBC News que el personal de la Casa Blanca trataba a Trump como a un niño.

“La descripción que todos dan, la que todos tienen en común: todos dicen que él es como un niño”, afirmó Wolff. “Y lo que quieren decir es que él tiene la necesidad de gratificación inmediata. Todo se trata de él”.

El 12 de enero, Trump se someterá a los primeros exámenes médicos que se realiza como presidente. El anuncio de las pruebas se hizo el 7 de diciembre luego que se cuestionó la salud del líder estadounidense por arrastrar las palabras en el discurso en el que anunció que Estados Unidos reconocería a Jerusalén como capital de Israel.