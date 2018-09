EE.UU: Artículo contra Trump genera un lío en el gobierno

WASHINGTON.- Altos funcionarios de la administración Trump, uno a uno continúan negando abiertamente ser los autores de un artículo de opinión anónimo del diario The New York Times que critica duramente el estilo de liderazgo del presidente Donald Trump calificándolo de “insignificante e ineficaz”.

Durante una visita a India, el secretario de Estado Mike Pompeo, calificó el artículo de “triste” y dijo que considera que “los esfuerzos de los medios en este sentido para socavar esta administración son increíblemente inquietantes”.

“No es mío”, dijo Pompeo a reporteros tras una reunión con altos funcionarios de India en Nueva Deli.

Según Pompeo, “no debería sorprender a nadie” que el New York Times eligiese publicar “ese artículo”. Dijo que si la pieza de opinión estaba escrita realmente por un funcionario estadounidense de alto rango, “no deberían haber elegido creer la palabra de un mal actor disgustado y engañoso”.

Pompeo acusó a los medios de intentar socavar al gobierno de Trump y dijo que la situación es “increíblemente inquietante”.

En Washington, la oficina del vicepresidente Mike Pence dijo que está “por encima de tales actos de aficionados”.

En una acción poco común, el director de comunicaciones de Pence, Jarrod Agen, tuiteó el jueves temprano que “El Vicepresidente pone su nombre en sus Op-Eds”. El @nytimes debería estar avergonzado y también la persona que escribió el artículo de opinión falso, ilógico y sin contenido. Nuestra oficina está por encima de tales actos de aficionados”.

El director de inteligencia nacional, Dan Coats, emitió un comunicado diciendo: “La especulación de que el artículo de opinión del The New York Times fue escrito por mí o mi adjunto principal es evidentemente falsa. No lo hicimos”.

El ex director de la CIA, John Brennan, un feroz crítico de Trump, llamó al editorial “insubordinación activa … nacida de la lealtad al país”.

“Esto no es sostenible, tener una rama ejecutiva donde las personas no sigan las órdenes del director ejecutivo”, dijo Brennan en el programa “Today” de NBC.

“Creo que las cosas empeorarán antes de que mejoren. No sé cómo reaccionará Donald Trump ante esto. Un león herido es un animal muy peligroso, y creo que Donald Trump está herido “.

La primera dama Melania Trump también intervino, elogiando a la prensa libre como “importante para nuestra democracia” antes de atacar al escritor, diciendo “no estás protegiendo a este país, lo estás saboteando con tus acciones cobardes”.

Otros que emitieron negativas incluyen al secretario de Defensa Jim Mattis, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, el secretario de vivienda Ben Carson y el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin.

El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, dijo que no sabía de ninguna función que el Congreso tendría para investigar la identidad del autor, aunque el representante republicano Mark Meadows de Carolina del Norte, un aliado de Trump, dijo que el cuerpo legislativo podría tomar parte. “No hay nada en esta ciudad que permanezca en secreto para siempre, así que finalmente creo que sabremos quién es el autor”, dijo Meadows.

Periódico justifica

El Times dijo que publicar el ensayo de forma anónima era “la única forma de ofrecer una perspectiva importante” a sus lectores.

Una persona identificada solamente como “un alto funcionario del gobierno del presidente Donald Trump” escribió el artículo de opinión en el New York Times en el que afirma que forma parte de un grupo de personas que “trabajan diligentemente desde adentro” para obstruir las “peores inclinaciones” de Trump y las partes mal concebidas de su agenda.

El presidente Trump criticó la pieza el miércoles durante una reunión con alguaciles de la nación, y posteriormente tuiteó: ¿Existe realmente el llamado “alto funcionario de la administración” o solo es el fracasado New York Times con otra fuente falsa? Si la persona anónima COBARDE existe, el Times debe, por motivos de seguridad nacional, entregarlo al gobierno de inmediato.