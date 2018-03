Eduardo Estrella emplaza  al gobierno frenar alza del dólar

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El dirigente del Partido Dominicanos por el Cambio (DXC), Eduardo Estrella, advirtió que la situación económica del país podría agravarse si el gobierno no toma las previsiones de lugar, para frenar el alza permanente en la tasa del dólar la cual ya ronda casi el 50 por 1 y evitar la escasez de la moneda que se ha presentado en las últimas semanas.

“Es preocupante que aún diciendo el gobierno que este año se ha registrado un aumento en las remesas y en la afluencia de turistas, lo cual representa más ingresos de dólares a la economía, se esté presentando este incremento en la tasa del dólar, que entre otras cosas está aumentando el costo de la vida a una población indefensa y que no tiene rejuego porque su salario es en pesos”, indicó.

Manifestó que es el momento de bajar los impuestos para dinamizar la economía, siendo más competitivos e implementar una política agresiva de promover las exportaciones.

“Bajando los impuestos atraemos inversión extranjera, con la creación de empleos y además no provocamos que se nos vayan las empresas ya instaladas aquí, ante la baja de las tasas impositivas que acaba de realizar el gobierno de Estados Unidos, por lo que de no hacerlo dejaríamos de ser atractivos para la inversión foránea”, expresó.

Asimismo Eduardo Estrella, deploró los altos niveles de endeudamiento en que el gobierno ha sometido al país, lo que hace más difícil la situación, ya que ahora estamos sintiendo los efectos de tantos préstamos que se tomaron de manera alegre e irresponsable y hoy al momento de tener que buscar dólares para pagar los intereses y abonar el capital de los mismos, sentimos la demanda adicional que presiona el alza en la tasa, con el agravante que la deuda del país sigue creciendo.

“No podemos seguir callados, ante esta situación, el dólar no se detiene, ya ronda casi el 50 x 1, pero en adición a eso hay escasez, lo que ha comenzado a generar preocupación en los importadores, el comercio y el público en general, que a la hora de hacer sus transacciones se encuentra que la tasa ha subido o lo peor en muchos casos, que aún teniendo los pesos, no pueden adquirir los dólares porque no aparecen” aseguró Estrella.`

Indicó que fruto de esa situación el gobierno debe apretarse los pantalones y reducir los gastos en dólares como son: los frecuentes viajes de funcionarios con sus comitivas, salvo que sean sumamente necesarios y parar los pagos a la empresa Odebrecth sin antes hacerle una auditoría técnica – financiera a todas sus obras comenzando por la planta de Punta Catalina, entre otros.

Manifestó que fruto de esa realidad es que más del 50% de la población, revela en la encuesta Gallup de manera categórica que su situación personal está peor y un 76% de la población dice que el país no va bien.

“Por eso aunque el presidente en su último discurso anunció que sacó un millón doscientas mil personas de la pobreza, sin embargo más del 60% de los jóvenes consultados dicen que se quieren ir en busca de oportunidades”, agregó Eduardo Estrella.