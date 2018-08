Diantre, Jatnna

La Real Academia de la Lengua Española define monólogo como un concepto cercano y vinculado a otro: el soliloquio ´reflexión interior o en voz alta y a solas`, ´parlamento que hace un personaje, fingiendo que habla para sí mismo`. Hacemos alusión a estas definiciones porque, con mucha tristeza, vimos una “entrevista” que le realizó Jatnna Tavárez a Danilo Medina. Hemos elegido la palabra tristeza y entrecomillado entrevista porque ella gozaba de toda nuestra admiración, por un lado, y el presidente, técnicamente, fingió que hablaba para ella, pero se notaba que estaba hablando solo: sin contraparte, sin contrapeso. Fue una conversación de un solo locutor: ella no tenía ningún discurso. Lo explicaremos brevemente.

Danilo parecía una veleta que navegaba hacia donde le placía. Sus planteamientos siempre fueron aceptados, sin dilación y sin diferir, por la comunicadora. El primer mandatario explayó los mejores argumentos que pudo, aunque no exento de contradicciones e imprecisiones, pero siempre evadiendo los hechos y la realidad concreta. Por ejemplo, destacó que él (sí, Él) había logrado la independencia entre el poder ejecutivo y el judicial, pero en la misma intervención reveló que él había instruido al procurador para que actuara en los casos de corrupción y que todos los incluidos habían brotado de su decisión (¿eso significa que los que quedaron fuera como él y los demás expresidentes del país y del Congreso, también fueron exonerados por él, así como los que han sido sacados del proceso?).

Fue una entrevista abstracta. No hubo referencia a hechos. Jatnna se vería acorralada en la silla (que por momentos parecía eléctrica), en contraste con el mandatario, que lucía relajado. Mi estimadísima Jatnna no citó un dato estadístico, un informe, un hecho. Bandeja de oro macizo. Así no. Jatnna, te faltaron tantas preguntas concretas: últimos lugares en educación (a pesar del 4% y de la jornada escolar extendida), el endeudamiento (que según el Fondo Monetario Internacional se acerca a la frigorífica o volcánica cifra del 60%, al ritmo que vamos, en los próximos años). Los informes de Transparencia Internacional (que nos colocan entre los siete países más corruptos de América Latina y entre los primeros cincuenta del mundo). Los Tres Brazos, OISOE, el CEA, Punta Catalina (él nombró una comisión para investigarse, nombrando a personas vinculadas a la obra y nombrando como director de la misma, a uno de los investigadores – si eso es pulcritud, “que san Pedro nos coja confesaos”. Y, Jatnna, cantidad de esos casos son de ahora.

El retiro de la visa a Félix Bautista y su familia: él es miembro del Comité y es senador (y creo que es del PLD). El populismo de las visitas sorpresa (¿cuál es la función del Banco Agrícola?). La seguridad o inseguridad ciudadana. El sistema de salud (¿cuándo abrirán los centros de atención primaria? Los hospitales inaugurados sin calidad…). La seguridad social, en general: (¿cuándo se transparentará el procedimiento de las ARS, de las AFP?). El precio de los combustibles, Jatnna. (¿cómo rayos es que se calcula porque si sube, sube y si baja, sube?). Odebrecht, en general (que explique sus vínculos con Joao – un saludo de parte de Faride). El narcotráfico. Los feminicidios, las adolescentes embarazadas, la mortalidad infantil (decenas mueren todos los días, en especial, en algunas maternidades-morgue). ¿En qué van los acuerdos con las mineras? ¿Qué implica la nueva ley de partidos? (¿por qué insistió tanto en las primarias abiertas?). Y no, Jatnna, la pregunta era si se comerá otro tiburón podrido (debiste leerle los artículos de la Constitución, que él reformó para reelegirse, que le impiden repostularse). ¿Y la Marcha Verde? Diantre, Jatnna.

