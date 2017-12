CHILE: Dominicano persigue ladrón y recupera celular robado a venezolana

CHILE.- Una heroica acción protagonizó un joven dominicano en Santiago luego de que impidiera que una mujer fuera víctima de un robo dentro de un bus del Transantiago.

La persona beneficiada con la intervención es Andrea Ramírez Sagredo, una ciudadana venezolana residente hace más de tres años en Chile, y que sufrió el robo de su celular mientras iba a bordo del recorrido 301, a la altura de Avenida La Paz.

No obstante, en su cuenta de Instagram narró que de un momento a otro el muchacho “comenzó a correr tras el lanza, y yo instintivamente comencé a correr tras este señor que asumí era haitiano o dominicano”.

El joven logró interceder y recuperar el dispositivo de Ramírez, quien no dudó en agradecer el actuar, junto con criticar a quienes rechazaron al joven sólo por ser de piel morena o extranjero.

“Carajooo, me robó un chileno! ¡Y la única persona que me ayudó fue ese negro!”, destacó la mujer hacia las personas que no se mostraban convencidos con la situación.

“También recuerdo que nosotros, los ‘sin papeles’, somos capaces de cumplir muchos sueños. Agregó que “no es sinónimo de inferioridad, y que la inmigración NO es problema, la falta de educación y cultura si lo son”.