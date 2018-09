Cada vez más puertorriqueños optan por emigrar hacia Rep. Dominicana

SANTO DOMINGO.- El éxodo masivo de boricuas es tema común en los últimos años. Pero, cuando se piensa en emigrar en busca de mejores oportunidades, muchos puertorriqueños dirigen la mirada hacia los Estados Unidos. Sin embargo, la República Dominicana se ha convertido en un destino ideal para un sector de la población que decide establecer su domicilio en la vecina isla.

Usualmente son los estudiantes, quienes se movilizan a la República Dominicana para continuar sus estudios en la rama de la medicina, pero se ha reportado un aumento en la cantidad de personas jubiladas y hasta empresarios que ven nuevas posibilidades de desarrollo en el vecino país.

Tal es el caso de Alexis Colón Rodríguez, un sanjuanero pensionado que venía sufriendo los embates de la economía en la Isla hasta que en el 2013 no pudo más y decidió hacer sus maletas e irse a la República Dominicana.

“El Gobierno estaba yéndose a la deblace y cuando Alejandro García Padilla anunció la cantidad de la deuda del País y vi que la Junta estaría tomando el control de todo, tomé la determinación de irme”, relató Colón.

En ese entonces, el cheque de seguro social de $1,200 que recibía no le daba para la renta, alimentos, luz, agua y transportación. Además, su incapacidad no le permitía trabajar para obtener más ingresos y se vio obligado a repensar su futuro y buscar alternativas.

“Los altos costos del IVU, el aumento en los alimentos y la gasolina me llevaron a tomar la decisión de mudarme porque ya el Seguro Social no me estaba rindiendo para nada. Para colmo, el sistema de transportación pública en Puerto Rico está obsoleto, por lo que tenía que quedarme en casa para ahorrar un poco y eso me deprimía”, comentó el pensionado de 54 años de edad, quien había vivido tres meses en la República Dominicana, por lo que había experimentado el estilo de vida allá.

En julio de este año, se cumplió el quinto aniversario de su mudanza y Colón no se arrepiente de su decisión, pues confiesa que su pensión le permite sufragar sus gastos y hasta le sobra para vivir.

“El dinero del Seguro Social me da y me sobra para sobrevivir aquí, ya que un dólar americano son 49.76 pesos dominicanos. Vivo alquilado en una casa de cemento en la zona de María Auxiliadora, la casa tiene dos habitaciones, incluye agua, luz, cocina y sala grande y pago $150 americanos que son 8,500 pesos dominicanos. Además, los costos de la luz son demasiado inferiores a Puerto Rico. Cuando pagaba luz por separado eran cerca de 250 a 300 pesos dominicanos que son como $5.00 o $6.00 dólares americanos”, detalló Colón.

Además de esta diferencia en el costo de vida, el sanjuanero asegura que hay aspectos en los que la República está mejorando, como la educación, la transportación y el turismo. Mientras que en renglones como la criminalidad la cosa sí es preocupante.

“Han abierto como 210 escuelas en cuatro años. La transportación es excelente, si estás cinco minutos en una parada es mucho. Eso sí, la criminalidad está mala. El problema mayor es la violencia doméstica porque aquí los hombres se creen que las mujeres son de su propiedad, que son sus esclavas. Tampoco puedes salir por ahí en la noche ni estar a cualquier hora con prendas ni celulares en la mano porque te matan por eso”, comentó el boricua, quien añadió que una modalidad de cuidado en Dominicana es que “los mismos policías te detienen y te hacen un ‘macuteo’. Eso es que te piden dinero para dejarte ir”, relató.

A pesar de esto, Colón se ha adaptado a las circunstancias y opta por no salir de noche para no meterse en problemas. Y, a pesar de que acepta que añora regresar a su Isla, no lo ve como una opción a corto plazo por la situación fiscal del País.