Avengers: Infinity War” supera los US$2.000MM en taquilla

NUEVA YORK. La exitosa megaproducción de superhéroes “Avengers: Infinity War” cruzó la meta de los 2.000 millones de dólares recaudados en la taquilla mundial, convirtiéndose en apenas la cuarta película en lograr ese hito.

The Walt Disney Co. anunció el martes que “Infinity War” alcanzó la marca el lunes, unas siete semanas después de su estreno. Las únicas otras cintas en el club de los 2.000 millones son “Avatar”, ”Titanic” y “Star Wars: The Force Awakens” (“Star Wars: El despertar de la fuerza“).

“Infinity War” actualmente se ubica como el quinto filme más lucrativo en Estados Unidos y Canadá, con 656,1 millones de dólares recaudados hasta la fecha.

El primer fin de semana el estreno de Marvel facturó a nivel doméstico un récord de 257,7 millones de dólares, y le ha ido igual de bien en el extranjero. En China, donde ha recaudado 369,7 millones de dólares, es la tercera película más rentable de la historia. Una próxima entrega de “Avengers” se estrenaría en mayo del proximo año.

