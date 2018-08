Adolescente dominicano agredido en Bélgica se queja dolores cabeza

SANTO DOMINGO.- Ana Encarnación, la madre del adolescente dominicano víctima insultado con epítetos raciales y agredido por tres ciudadanos belgas en una estación de tren de Bélgica, informó que desde el día del incidente su hijo se ha quejado de fuertes dolores de cabeza y de espalda.

“Por la noche mi hijo viene adonde mi a las 4:00 de la mañana y me dice: mamá, me siento mal, me duele la cabeza, creo que voy a morir y no te voy a ver más, y me abraza llorando”, indicó la madre de Leroy Erwin Abraham Encarnación.

Dijo que “no puedo permitir que le pase eso a otra familia”.

Agregó que su hijo pronto recibirá ayuda psicológica porque constantemente tiene pesadillas con su suceso.

El menoor tiene heridas en el pecho, en la espalda, codos, rodillas y tobillos, comprobó el Listín Diario.

La madre manifestó que “de todos los países en los que ha residido con su hijo, entre ellos Inglaterra, República Dominicana y España, Bélgica es el único en el que el adolescente ha recibido ataques físicos y verbales”.