51 años de la desaparición de Guido Gil   

buy Lyrica canada Hace más de medio siglo que el periodista y abogado Guido Gil Díaz fue secuestrado en el puente Higuamo, de San Pedro de Macorís, trasladado a la comandancia de La Romana y posteriormente asesinado en la cárcel pública de Higuey.

El dirigente de izquierda y asesor del Sindicado Unido del Central Romana fue apresado a mediados de enero del año 1967 por un oficial de apellido Cornielle, comandante de la plaza policial en SPM, hace ahora 51 años.

El ex raso de la Policía (chofer del coronel Tadeo Guerrero) y luego chofer de carro público en Higuey, Themo Castillo, hijo del ex alguacil Pablo Castillo, ya fallecido, reveló que el comandante del destacamento Sureste con asiento en La Romana (Tadeo) y el ex raso Baldemiro Jiménez (Mirito), trasladaron al comunicador al cuartel de la PN en Higuey, que comandaba el capitán Casimiro Rey Feliz Guerrero, primo hermano del jefe militar, en el jeep placa No.03110.

Cuando se hizo pública la desaparición de Gil Díaz, Tadeo Guerrero, ahora general pensionado, en unas declaraciones al periódico El Caribe, vinculó en su desaparición al padre del dirigente de izquierda, señor Elpidio Gil, lo que fue rotundamente desmentido por la madre de Guido, doña María Díaz de Gil, quien aseguró que “en ningún momento miembros de su familia han estado en contacto con Guido, desde el dos de enero cuando salió de su residencia en esta capital”.

Abundado sobre las declaraciones del jefe policial, la señora Díaz de Gil dijo textualmente: “El padre de Guido (Elpidio) acompañó a éste desde La Romana, y en SPM, Guido se negó a seguir para la capital”, y agregó que tanto ella como su esposo fueron a La Romana al día siguiente, 17 de enero, en busca de su hijo, al informársele que el periodista había sido detenido y luego libertado.

Doña María narró que al llegar a La Romana se les informo que Guido había salido hacia Santo Domingo, pasando por SPM. En La Romana se les dijo también que Tadeo había dado 24 horas al periodista para que saliera de allí. Ella y su esposo sufrieronuna gran decepción y pena cuando al regresar a Santo Domingo, no encontraron a su hijo que imaginaron estaría en la ciudad capital

La madre del periodista y abogado desaparecido informo que les habían ofrecido una nueva versión sobre la muerte de su hijo, y que la misma consistió en que Guido había sido detenido en el puente Higuamo, conducido nuevamente a La Romana y de ahí llevado al cuartel policial de Higuey “donde se le asesinó”.

El cadáver habría sido trasladado al cementerio municipal de Higuey por el dirigente sindical de ultraderecha y estrechamente vinculado al Central Romana, Danilo Brito Báez. Desde que se produjo la desaparición del periodista la opinión pública estuvo conteste de que en el secuestro y muerte de Gil Díaz estaban Tadeo y un alto funcionario azucarero, quien falleció hace unos años en Miami.

Tras considerar que el comunicador no había muerto, el coronel Guerrero expresó: “Yo estoy más interesado que la familia de Guido en establecer el paradero de éste”… y añadió: “En La Romana se acuerdan de Guido Gil cuando la prensa habla de él” y sostuvo que “de ser cierta la muerte del periodista sus compañeros de ideología no estarían tranquilos, sino que estarían haciendo mucho escándalo”.

Luego de estas declaraciones de Guerrero, cientos de periodistas ´profesionales firmaron un comunicado en que demandaban de las autoridades y de los dignatarios eclesiásticos pronunciamientos que “contribuyan a la definición del caso Gil.”

En su libro “Mis Memorias”, el ex director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Ing. Manolín Báez, nativo de La Romana y que sufrió persecución del comandante policial, narra que en una ocasión preguntó a Tadeo sobre el caso Guido Gil, y que el militar se negó rotundamente a hablar sobre el particular. “Yo no quiero tratar de ese caso”, le expresó Tadeo, según relata Manolín).

Por su parte, el presidente Joaquín Balaguer, que llevaba apenas seis meses en el cargo, al cumplirse el primer mes de la desaparición del dirigente de izquierda, afirmó que “El gobierno no omitirá ningún medio para esclarecer la desaparición del Dr. Guido Gil”. En un discurso pronunciado desde el Palacio Nacional el gobernante dijo que “la desaparición de este destacado dirigente de la izquierda revolucionaria (Guido), se está investigando”, y aseguró que se dan los pasos que “exige la gravedad de este hecho, sea que se trate de una maniobra destinada a provocar un escándalo, o sea que se trate verdaderamente de un crimen cometido por razones de índole política”.

Esta investigación no comenzó, y por tanto, no terminó, y Guido hace más de medio siglo que desapareció.

