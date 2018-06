4 consejos para tener un negocio rentable en internet

Muchas personas pasan gran tiempo de su vida trabajando arduamente sus negocios en internet y no llegan a tener los resultados esperados. Esto debido a una gran cantidad de factores que intervienen a la hora de crear un negocio en internet que sea rentable.

Con este artículo queremos darte algunos consejos para que no seas uno más del 95% de los negocios que terminan cerrando sus operaciones en los primeros 5 años de vida.

Como propietario de una agencia de medios digitales, uno de nuestros servicios es el SEO en República Dominicana, que no es más que el posicionamiento de las empresas en motores de búsqueda como Google. Digo esto para que entiendas que tengo muy buena experiencia a la hora de optimizar un negocio online.

-Busca un mercado en crecimiento

Lo primero que debes de tomar en cuenta es el mercado en el que estás o en el que te gustaría empezar a trabajar tu negocio.

En la actualidad los temas más populares son lo que están relacionados con la salud, el cuidado personal, todo lo que tenga que ver con ecología y el emprendedurismo.

Te recomendamos buscar temas de los que no haya muchas personas hablando y que te guste a ti en particular, esto hará más fácil el trabajo de crear contenido (videos, artículos, tips, etc.) que es vital si quieres hacer una comunidad en redes sociales (fan page con muchos seguidores).

Lo que siempre recomendamos es que enfoques tu negocio en ayudar y educar a tus clientes en vez de ver a cada cliente como una naranja que puedas exprimir a la primera oportunidad, esto ayuda a que te recomienden con sus conocidos.

Planea cómo vas a monetizar tu negocio desde el principio

Podrá parecerte un poco descabellado pero muchas personas empiezan sus negocios sin tener una idea clara de cómo es que van a monetizarlo, crean sus cuentas de redes sociales y empiezan a subir fotos y contenido al azar sin tener mucha idea de que harán con ellas después.

Para tener un negocio rentable en internet debes tener claro el plan de negocios desde un principio. Por lo general existen dos tipos básicos de negocios por internet, los que se dirigen a un público masivo (estos por lo general monetizan vendiendo productos económicos o con publicidad) y los negocios que se dirigen a un público más selecto (estos ofrecen productos y servicios Premium, rara vez usan publicidad en sus sitios a menos que sea de un nicho muy específico).

Ofrece productos de calidad

Actualmente en el mercado existen muchos productos mediocres, que solo buscan hacer la primera venta y nunca más.

Estos modelos de negocios con productos y servicios mediocres rara vez duran mucho tiempo, hablamos de solo unos pocos meses en el mercado, ya que su baja calidad incita a los clientes a compartir lo malos que son en las redes sociales.

Explora el mundo de la web

La web es todo un mundo, existen miles de posibilidades e ideas que puedes obtener a través de esta, te recomendamos siempre buscar temas relacionados a los tuyos en YouTube, para ver cómo se mueve el mercado, nunca te cierres a lo que están haciendo tus competidores locales.

