Vakeró confiesa no le gustaría volver a prisión por una injusticia

SANTO DOMINGO.- Han pasado ya 5 años desde que Manuel Varet Marte salió de la de prisión, luego que un tribunal dictaminara el fallo en su favor, luego de ser sometido a la justicia por su excompañera sentimental, Martha Heredia, quien alegó supuesta violencia de género.

Hoy en una entrevista para las Exclusivas de José Peguero, Vakeró confiesa que no le gustaría volver a la cárcel de manera injusta.

“Yo me vi preso, que eso es algo difícil, pero si yo por estúpido cometo un error real, y debo de ir preso, pues de debo de ir preso, si yo cometo algo que va en contra de la ley y de los principios, y lo que me toca es estar preso, yo tengo que pagar por mi error, pero no me gustaría repetir, ir preso sabiendo que yo estoy en la verdad, sabiendo que yo no cometí ningún error, eso no me gustaría repetir”, confesó el llamado “Cantante de los raperos”.

Al ser cuestionado sobre lo dicho por Martha Heredia en una entrevista en el que tocaba nueva vez el tema de la supuesta violencia, Vakeró dijo que la ganadora del Latin American Idol 2009 fue presionada por Santiago Matías de Alofokemusic.net para que tocara el tema. “Yo vi el video que le hizo el joven y se veía que la puso entre la espada y la pared y eso da pena querer aprovechar una situación, querer hacer leña del árbol caído, ella se ve a mil millas que la están forzando”.

Sobre su nueva canción “Guateque” dijo que fue elaborada con la intención de que la gente aprenda a valorarse y quererse, al tiempo que aprovechó para aclarar que no se siente superior a nadie, pero se considera distinto.

“Decidí no ser uno más del montón, República Dominicana goza de ritmos buenísimos, si te fijas creo que somos los únicos en el mundo entero que tenemos dos ritmos buenísimos, la bachata y el merengue, yo me nutro de estos dos ritmos para mi propuesta y eso es lo que hace que el resto me vea a mi diferente y sientan que soy otra cosa”, expresó.

Al preguntarle sobre sus creencias religiosas y su vida espiritual, afirmó creer en Dios.

“Yo estoy con Jehová, no creo que ninguna mala energía me vaya a llegar” el periodista José Peguero aprovechó para preguntarle por qué le compuso una canción a Anaisa, una divinidad a la que recurren algunos creyentes para tratar asuntos familiares, dinero y amor.

Sin embargo dijo lo siguiente :“Creo en el mundo espiritual, no creo en la hechicería y existe, pero no te voy a decir que creo porque ahí le estoy dando poder, pero sí creo en el mundo espiritual, creo en los Santos, y esas son cosas que se me deben de respetar porque hay mucha gente que cree en los presidentes y muchas veces los presidentes son más malos que los Santos ,yo vengo de San Pedro de Macorís, esto forma parte de nuestra cultura, un sector no aceptarlo pero es la realidad, forma parte de la cultura dominicana”.

