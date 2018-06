MEXICO: Roban embajada de República Dominicana

MEXICO.- La inseguridad sigue pegando en la Ciudad. El viernes pasado se dio a conocer que la embajada de la República Dominicana fue robada.

El hecho se registró durante la madrugada, por lo que no había personas en el lugar, y aunque las pérdidas no fueron cuantiosas, los diplomáticos exigieron a las autoridades mayor seguridad en la zona, pues no es la primera vez que son víctimas de la delincuencia.

Según la carpeta de investigación FMH/MH-4/UI-2S/D/1869/ 05-2018, hasta el consulado, ubicado sobre la calle Francisco Petrarca de la colonia Chapultepec Morales, en la delegación Miguel Hidalgo, acudieron elementos de la Secretaria de Seguridad Pública alertados por la cónsul general de la República Dominicana, Eneida de Jesús López Rodríguez.

La cónsul detalló que el día de los hechos, una de sus asistentes le refirió que cuando se presentó a trabajar se percató que su oficina se encontraban entreabierta y con la luz apagada, lo que le llamó la atención, pues funcionaria es la primera en llegar al lugar. Al hacer una revisión se dio cuenta que faltaban tres computadoras de escritorio, una cámara Cannon y 500 pesos en moneda nacional.

Este sector de la delegación Miguel Hidalgo es uno de los más golpeados por las bandas que se dedican al robo de casa-habitación. Las estadísticas de la procuraduría capitalina detallan que se mantiene el estándar de 25 denuncias en los primeros cuatro meses del año, a pesar de diversos operativos de vigilancia.