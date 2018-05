EEUU: Nuevo ataque racista contra hispanos en establecimiento Texas

Austin (TX), 29 may.- Un hombre de mediana edad increpó con comentarios racistas a una trabajadora hispana en un restaurante de comida rápida en el área de Houston (Texas), cuando la mujer se negó a canjearle un cupón de descuento por una hamburguesa, informaron hoy medios locales.

“Estás despedida, compra un billete de avión para donde quiera que vengas”, se escucha decir despectivamente al hombre en un vídeo publicado por una clienta en la red social Facebook.

Según Lupita Rangel, autora de las imágenes, el presunto racista continuó menospreciando a la empleada por su origen mexicano, aunque en ningún momento ella había dicho su nacionalidad, que sin embargo él infirió al leer su nombre, “María”, en su uniforme.

Instantes después, siempre en base a la versión de la testigo, un compañero de la víctima se acercó para mediar en la discusión, mientras el hombre insistía en amenazarla con el despido.

Por el momento, los responsables de la cadena “Jack in the Box” no quisieron hacer comentarios al respecto, ni aclarar si esta persona tiene alguna relación con la compañía.

Este incidente se produce apenas unos días después del ocurrido en Nueva York, en el que un abogado se quejó airadamente de que los empleados de un restaurante hablasen en español, “obligándoles” a hacerlo en inglés y amenazándolos con la deportación.

Sus palabras desencadenaron una fuerte reacción a través de redes sociales, con llamamientos a boicotear su negocio y curiosas protestas como la encabezada por un grupo de mariachis frente a su domicilio.

Ante la presión mediática, Aaron Schlossberg emitió un comunicado en el que pidió disculpas por su “inaceptable” forma de expresarse en el incidente.

Por su parte, activistas latinos denuncian, desde hace varios meses, que el incremento del racismo en Estados Unidos está directamente relacionado con la agresiva política migratoria del presidente Donald Trump.

of-am