Instituto de Estudios Dominicano de EEUU acoge nueva obra

NUEVA YORK.- El Instituto de Estudios Dominicano, ubicado en la Universidad The City College of New York, acogió el libro Gregorio Luperon Padre de la Segunda República, el cual estará disponible en su biblioteca física y virtual.

La obra fue depositada por su escritor Jorge Zorrilla Ozuna, presidente de la entidad, y entregada a Sarah Aponte, encargada del Instituto, en compañía de Anthony Stevens Acevedo, Supervisor.

Aponte informó que el Instituto es el más grande de ese tipo en los Estados Unidos y cuenta con una gran cantidad de obras de autores dominicanos.

Informó que la nueva obra estará disponible para estudiantes, historiadores y cualquier interesado y será publicada en su plataforma digital.

De su lado, Zorrilla Ozuna, habló sobre el contenido del libro en donde destacó la vida y el accionar de Gregorio Luperon en defensa de la soberanía nacional y de otras naciones de las Antillas.

El historiador donó seis libros a dicha Biblioteca, entre ellos una edición especial e hizo un recorrido por dicha universidad.

Entrega de libro en Universidad Eugenio María de Hostos

Una delegación del Instituto de Estudios Antillanistas Gregorio Luperon visitó las instalaciones de Hostos Comunity College ubicada en el Bronx Nueva York, en donde hicieron un recorrido y visitaron a Ana García Reyes, encargada de Asuntos Internacionales del centro educativo y profesora.

La delegación le entregó una edición especial del libro del general Zorrilla Ozuna, Gregorio Luperon Padre de la Segunda República y luego visitaron las instalaciones de centro educativo como el gimnasio, teatro, aula de artes, dirección y otras zonas.

