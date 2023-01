Zelenski pide rápidas respuestas internacionales contra Rusia

Volodimir Zelenski habla en Davos (Suiza).

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha intervenido de forma telemática este miércoles en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), donde ha articulado un discurso basado la necesidad de que la comunidad internacional actúe más rápidamente contra Rusia, pues Moscú se aprovecha de las «dudas» de Occidente.

«Rusia tardó menos de un segundo en iniciar una guerra. Al mundo le llevó días imponer las primeras sanciones al respecto. El tiempo que el mundo libre pasa pensando, el Estado terrorista lo pasa matando», ha denunciado el mandatario ucraniano durante una intervención que ha estado precedida por un minuto de silencio por la muerte del ministro del Interior, Denis Monastirski.

Aunque Zelenski se ha referido al trágico accidente de helicóptero que este miércoles se ha cobrado la vida de Monastirski y otra quincena de personas, incluidos niños, no ha profundizado en el tema, si bien lo ha vinculado rápidamente al ataque ruso sobre un edificio residencial de Dnipro el pasado fin de semana.

«Les pido que honren la memoria de todos los perdidos por Ucrania con un minuto de silencio. Solo un minuto (…) Ucrania está experimentando miles de estos minutos. Entre ellos hay tres el 14 de enero. Tres minutos es el tiempo que le tomó a un cohete ruso viajar cientos de kilómetros, impactar contra un edificio residencial de Dnipro y matar al menos a 45 personas», ha dicho.

Tras estas palabras, y siguiendo su analogía con el tiempo y la necesidad de tomar medidas más rápidamente para ayudar a Ucrania a vencer la guerra contra Rusia, Zelenski ha celebrado que «todas» las decisiones rápidas que ha tomado Kiev han tenido un resultado positivo, aludiendo en este punto a la apertura de fronteras con Europa o el acuerdo para la exportación de cereales.

«No solo Ucrania, sino todo el mundo necesita exactamente este ritmo de decisiones y acciones. El mundo dudó en 2014, cuando Rusia no dudó para ocupar Crimea. El mundo dudó en 2022, cuando Rusia no dudó para lanzar una guerra a gran escala. El mundo no debe dudar hoy ni nunca más», ha aseverado el presidente ucraniano.

Es en este llamamiento a la rapidez que Zelenski ha insistido en que los ataques aéreos rusos deben haber estado precedidos por la provisión a Ucrania de sistemas de defensa aérea; la invasión de tanques rusos, precedida por el suministro de carros de combate occidentales; y el ataque ruso a la seguridad y paz internacional, precedido por el restablecimiento de la seguridad y la paz en Ucrania.

Finalmente, Zelenski ha recordado que en su anterior comparecencia ante el Foro de Davos se abordó la forma en la que acabar con la pandemia de la COVID-19, un asunto que ya ha sido superado y, según su discurso, sustituido por las preocupaciones que genera Rusia y las decisiones de su presidente, Vladimir Putin.

«El mundo estaba luchando contra la COVID-19. Luchó y ganó. Ahora el mundo está luchando contra Putin. Y dentro de tres años en Davos, hablaremos de nuevos desafíos y amenazas. ¿Qué significará esto? Que, definitivamente, venceremos la amenaza actual», ha asegurado.

«El mudo ha superado el nazismo, el apartheid, las pandemias, la indiferencia ante el cambio climático, las crisis financieras y la tensión del Kremlin. El mundo volverá a ganar (…) Pero es hora de hacerlo más rápido», ha zanjado el mandatario ucraniano.