Zelenski pide a países prohibir la entrada de los ciudadanos rusos

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha pedido este martes a todos los países de la comunidad internacional prohibir la entrada de los ciudadanos rusos a sus respectivos territorios en un renovado intento por evitar la anexión de Moscú de territorios ucranianos.

El mandatario ucraniano ha indicado en una entrevista concedida al diario estadounidense ‘The Washington Post’ que las «sanciones más importantes que se pueden tomar son las de cerrar las fronteras» a los rusos. «Deben vivir en su propio mundo hasta que cambien de mentalidad», ha aseverado.

Sus palabras llegan después de que varios líderes rusos hayan defendido la idea de llevar a cabo referéndum de anexión en regiones ucranianas como Jersón y Zaporiyia de cara a mediados de septiembre con el objetivo de «legitimar los reclamos de Rusia sobre algunos territorios».

Zelenski ha señalado así que «hay que obligar a los rusos a volverse a Rusia» para que «lo entiendan». «Ellos dicen que esta guerra no tiene nada que ver con ellos y que la población no es responsable, pero la población ha elegido a este Gobierno y no está luchando contra él ni contra la guerra», ha lamentado.

«¿No queréis este aislamiento? Estáis diciendo a todo el mundo que debe vivir según tus reglas. Entonces vete y vive allí, bajo esas reglas. Esta es la única forma de tener influencia sobre (Vladimir) Putin», ha dicho.

Este mismo martes, Zelenski ha recordado el inicio de la guerra rusa contra Georgia en 2008 y ha matizado que aunque «es necesario hablar de lo que pasó», es más importante debatir sobre lo que se puede hacer para «evitar que las guerras estallen».

