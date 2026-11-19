SHENZHEN, China.- Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin concluyeron este jueves en Shenzhen una reunión trilateral sin precedentes que duró 80 minutos, con la guerra en Ucrania y el control de armas nucleares en la agenda.

El encuentro, presidido por el mandatario chino al margen de la cumbre de APEC, estuvo marcado por llamados a la cooperación, pese a las profundas diferencias entre las tres potencias.

Los presidentes coincidieron en que las tres potencias debían cooperar para mantener conjuntamente la paz y la estabilidad mundial.

XI ABOGA POR COOPERACIÓN

“China, Rusia y Estados Unidos deberían dar ejemplo en materia de cooperación para hacer frente a los retos globales, mantener conjuntamente la paz y la estabilidad mundiales y aportar mayores contribuciones al progreso de la humanidad”, afirmó el presidente chino al inicio de la cumbre, en cuya agenda figuraron el control de los arsenales nucleares, además de las guerras en Ucrania y Oriente Próximo.

TRUMP DEFENDIÓ EL DIÁLOGO DIRECTO CON RIVALES

Por su parte, Trump recalcó el “camino diferente” por el que optó Washington al buscar el diálogo directo con potencias tradicionalmente rivales como Rusia y China. “Nunca se ha forjado la paz rechazando las oportunidades de diálogo y debate”, subrayó, al defender mantener abiertos los canales con Pekín y Moscú.

“Demasiado a menudo, los líderes del pasado evitaban hablar con países con los que tenían desacuerdos, y nosotros pensamos lo contrario, y estamos convencidos de ello”, expuso desde la villa Qilin Mountain, sede de la histórica cita.

DESARME NUCLEAR

Sobre las cuestiones de desarme nuclear, el dirigente norteamericano señaló que abordó la cuestión con Putin y Xi, atrayendo por primera vez a China a un debate de este tipo, aunque admitió la dificultad del asunto porque “una vez que se tienen armas nucleares, es muy difícil prescindir de ellas”.

En lo que respecta a la guerra en Ucrania, en su intervención inicial, Trump subrayó que había “avances” y se refirió a las intenciones de Putin al señalar que “desea que la guerra llegue a su fin”.

RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

En la misma línea, Putin subrayó que los tres países compartían “la responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacional”, al tiempo que señaló los “numerosos intereses comunes en la resolución de los conflictos regionales”, punto en el que se refirió directamente a la guerra en Ucrania, lanzada por Moscú en febrero de 2022.

La contribución a la estabilidad global debió basarse, según el mandatario ruso, en la “cooperación constructiva” sobre la base del “respeto mutuo, la igualdad y el equilibrio en los intereses”.

La reunión en Shenzhen constituyó un encuentro sin precedentes entre los líderes de las tres mayores potencias nucleares, con la vista puesta en buscar acuerdos para el control de los arsenales nucleares y el fin de la guerra en Ucrania e Irán, con los ecos de cumbres que marcaron el devenir geopolítico mundial durante el siglo XX.

COMUNICADO CONJUNTO El comunicado conjunto se publicará en el plazo de una hora, según el Kremlin.