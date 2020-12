‘Wonder Woman 1984’, una mujer maravilla mucho más personal

LOS ANGELES.- Wonder Woman 1984 promete deslubrar y quizás alegrar un poco estas navidades. Una de las películas más esperadas del año se estrena este 25 de diciembre en la pantalla grande europea así como en la plataforma de suscripción de HBO Max.

El estreno atípico, marcado por la pandemia, no desanima a los fans de la mujer maravilla.

El filme costó alrededor de 200 millones de dólares y contó con un vasto repertorio de acróbatas y efecto especiales de punta. La directora Patty Jenkins vuelve a estar al frente del proyecto.

«Amo a la Mujer Maravilla y amo a Gal, y sentía que nunca era suficiente. Me encontré anhelando, con cada película, escenas que nunca rodamos. Descubrí que quería hacer una película de la Mujer Maravilla. La primera que hicimos fue el nacimiento de una heroína. Ahora, queremos hacer más con esta heroína», dijo Jenkins.

La actriz israelí Gal Gadot repite como Diana Prince acompañada del actor Chris Pine.

«En esta película, la Mujer Maravilla ha estado entre la humanidad por varias décadas y ahora está compartiendo algunos de sus secretos. Ella no quiere comprometerse con nadie porque no quiere experimentar la pérdida y no quiere que descubran que es inmortal, que no envejece. Encontramos una Diana diferente a la que establecimos en la primera película», explicó Gadot durante su entrevista con la prensa.

En esta secuela, Wonder Woman deberá enfrentarse a dos villanos de su comic original: Cheetah y Maxwell Lord. Jenkins invita al público a disfrutar de su película más importante hasta el momento: Wonder Woman 1984.

of-am