Votantes estadounidenses decidirán varios temas este martes 6 de noviembre

Los votantes que participarán en las elecciones intermedias de EE.UU. la próxima semana elegirán más que a los candidatos, también evaluarán 155 medidas estatales en 37 estados, según Ballotpedia, un recurso político en línea no partidista.

De las 155 medidas de la boleta, que cubren temas desde la atención de la salud hasta el cambio climático y los impuestos, 68 son iniciativas, lo que significa que los ciudadanos pasaron por alto sus legislaturas estatales al reunir suficientes firmas para poner sus medidas en la boleta.

Históricamente, las iniciativas de votación en Estados Unidos se han utilizado como una forma para que los ciudadanos pueden ejercer su voz política. En los últimos años, a medida que los cuerpos legislativos del país se han dividido más, ha sido una manera para que los ciudadanos tomen medidas fuera de sus legislaturas estatales.

Estos son algunos de los temas que enfrentan los votantes:

Florida: los derechos de voto de los delincuentes

Qué significa: la Enmienda 4 restablecería los derechos de voto de los delincuentes en Florida, uno de los cuatro estados que privan de sus derechos a los delincuentes de forma permanente. Si se aprobara, el Estado del Sol ganaría 1.5 millones de votantes, posiblemente la mayor expansión de los derechos democráticos en Estados Unidos desde que la edad para votar se redujo a 18 en 1971.

A favor: Un grupo de organizaciones de derechos civiles como la American Civil Liberties Union(ACLU) y en su mayoría políticos y activistas demócratas, que dicen que la ley actual es injusta y tiene un impacto desproporcionado en los afroamericanos. La boleta electoral ha llamado la atención a escala nacional, con nombres familiares como Bernie Sanders y John Legend que ponen todo su peso detrás de la medida.

En contra: Un puñado de políticos conservadores locales. El recurso político no partidista Ballotpedia no ha registrado ningún comité de oposición que se esté formando. La organización local sin fines de lucro Floridanos Por Una Política Sensata de Derechos de Voto se formaron para oponerse a la medida.

California: Ganancias de la diálisis

Qué es: una disputa entre los principales proveedores de diálisis del estado y un sindicato de atención médica se ha convertido en una lucha de más de 100 millones de dólares por una medida en la boleta electoral que podría tener graves consecuencias para los aproximadamente 80.000 pacientes de diálisis de California que necesitan el tratamiento purificador de sangre para vivir .

La Proposición 8 limitaría la cantidad de dinero que las compañías de diálisis pueden ganar en California a un 15 por ciento sobre los costos operativos, y se volverá a cambiar algo más para pagar los reembolsos de seguros de salud, mejorar la calidad clínica y contratar más trabajadores.

A favor: el principal patrocinador y patrocinador de facturas Service Employees International Union-United Healthcare Workers West (SEIU-UHW), una organización laboral para empleados médicos, dice que la medida busca canalizar los ingresos de una industria multimillonaria para que vuelvan a la atención del paciente.

Los defensores dicen que las inquietudes sobre el cierre de clínicas es una táctica de miedo propagada por las compañías de diálisis.

“No corren el riesgo de cerrar clínicas”, dijo a la VOA News el vocero de la campaña Sí a la Proposición, Sean Wherley. “Tienen el dinero. Ahora solo necesitan la voluntad de invertirlo en la atención que deberían haber tenido hace mucho tiempo”.

En contra: los críticos, liderados por los principales proveedores de diálisis, dijeron que la propuesta llevaría al cierre de clínicas, lo que pondría en peligro la vida de los aproximadamente 80.000 pacientes de diálisis de California al hacer que el tratamiento, que ya toma mucho tiempo y es costoso, sea más difícil de obtener.

“Creemos que la Proposición 8 llevará al cierre de las clínicas de diálisis y a los pacientes que pierden el acceso a los tratamientos de diálisis. Y esto pone en peligro sus vidas, obviamente”, dijo Kathy Fairbanks, portavoz de No en la Prop. 8, a VOA News.

Medio Oeste: la marihuana

Lo que es: Michigan y Dakota del Norte podrían convertirse en los primeros estados del Medio Oeste en legalizar la marihuana recreativa.

A favor: Los partidarios dicen que la medida evitaría que se desperdicien los recursos de las fuerzas del orden que vigilan la sustancia y en su lugar crearán ingresos para las carreteras, escuelas y el gobierno local del estado.

“Su razonamiento se basa en el supuesto de que (con la legalización) el uso aumenta, y todos van a empezar a fumar marihuana”, dijo a VOA News Josh Hovey, de The Coalition to Regulate Marijuana Like Alcohol, la campaña pro-pot de Michigan. “El hecho es que la marihuana está aquí en Michigan. Va a estar aquí si la Propuesta Uno se aprueba o no”.

En contra: los alguaciles en casi 60 de los 83 condados de Michigan emitieron una declaración en la que condenaron la resolución, y varias organizaciones policiales se han pronunciado en contra de la legalización de la marihuana en Dakota del Norte.

Los críticos, liderados por la campaña opuesta Healthy and Productive, han expresado su preocupación por los efectos sobre la salud de la marihuana. Algunos, como el ex líder de la mayoría republicana en el Senado del estado de Michigan, Randy Richardville, se preocupan de que convertirse en el único estado de marihuana recreativa en la región pueda atraer a los traficantes de drogas, citando informes de pandillas extranjeras que se han instalado en estados como Colorado, donde el cannabis es legal.

Maine: atención domiciliaria universal

Qué es: una propuesta brindaría atención domiciliaria universal a las personas mayores y con discapacidades, independientemente del nivel de ingresos.

La medida se pagaría con un impuesto del 3,8 por ciento a las personas que ganan más de 128,000 dólares al año.

A favor: los defensores han dejado de lado las preocupaciones sobre el costo, diciendo que la medida es un movimiento necesario para un estado con la media de población más anciana del país.

“Cuesta la mitad ayudar a alguien a quedarse en casa que ponerlo en un asilo de ancianos”, dijo Mike Tippling de Mainers for Homecare, la campaña pro-iniciativa. “Esa es una de las razones por las cuales los asilos de ancianos están tan en contra de esta medida, y han estado gastando tanto dinero difundiendo tantas mentiras al respecto”.

En contra: los críticos, dirigidos por hospicios locales y proveedores de atención médica, han dicho que esto no será suficiente para cubrir la definición expansiva de atención domiciliaria descrita en la propuesta, que requiere aumentos masivos de impuestos para evitar que las personas mayores y discapacitadas queden en la lista de espera para servicios críticos.

“Las empresas reconocen lo que esto sería un asesino absoluto de la economía para nuestro estado si nos convirtiéramos en el estado con los impuestos más altos del país”, Newell Augur, director de la Home Care and Hospice Alliance y jefe de la campaña opositora Stop the Scam, le dijo a VOA.

Louisiana: Jurados no unánimes

Qué es: una enmienda propuesta requeriría votos unánimes de los jurados para condenar a las personas acusadas de delitos graves. Louisiana y Oregon son los únicos dos estados que permiten a los jurados divididos emitir condenas por delitos graves.

La Enmienda 2 requeriría el acuerdo unánime de los jurados para condenar a las personas acusadas de delitos graves. A partir de 2018, Louisiana requiere el acuerdo de 10 de los 12 jurados, o el 83 por ciento, para condenar a las personas acusadas de delitos graves. La Enmienda 2 no afectaría a los jurados por delitos cometidos antes del 1 de enero de 2019.

A favor: los partidarios de la enmienda dicen que esto da a los jurados mayormente blancos del estado una ventaja sobre los jurados afroamericanos y los acusados afroamericanos.

Una investigación publicada por el Defensor de Nueva Orleans en abril encontró que, si bien los jurados son desproporcionadamente blancos, los acusados son desproporcionadamente negros. El periódico descubrió que los fiscales estatales tendían a rechazar a los posibles jurados afroamericanos durante el proceso de selección porque los jurados negros tienen 2,5 veces más probabilidades que los jurados blancos de disentir en condenas divididas. La investigación encontró que había alrededor de 2.000 presos cumpliendo sentencias de por vida basadas en veredictos no unánimes.

En contra: pocos en el estado se han opuesto activamente a la medida en la boleta electoral. Algunos funcionarios, como el Procurador General de Luisiana Jeff Landry y Pete Adams, de la Asociación de Fiscales de Distrito de Luisiana, han defendido la práctica como un medio para aumentar la eficiencia de los tribunales del estado, diciendo que la enmienda daría lugar a más jurados en desacuerdo y juicios.

​Expansión de Medicaid de la Ley del Cuidado de Salud Asequible (ACA)

Qué es: una disposición para extender la cobertura de Medicaid a las personas según la Ley del Cuidado de Salud Asequible, también conocida como Obamacare.

Además de una medida de 2016 en Maine, esta será la primera vez desde 2012 que se vota en una boleta estatal sobre la ley ACA, en parte debido a la reducción del apoyo del gobierno federal. Tres estados, Idaho, Nebraska y Utah, están votando sobre las medidas.

A favor: Ciudadanos progresistas. “Esas (medidas) son para aumentar la cobertura y proporcionar mecanismos de financiamiento adicionales para cubrir la porción del estado de los costos crecientes, según las disposiciones de Obamacare, a medida que la porción del gobierno federal disminuye”, dijo Josh Altic de Ballotpedia a VOA News.

En contra: los gobiernos estatales conservadores que se negaron a expandir Obamacare en primer lugar.

Redistribución de distritos, acceso a la votación y gastos de campaña.

La tendencia: el mayor problema para los votantes este año es la política electoral, con 20 medidas en 15 estados.

• Cuatro estados decidirán si establecerán nuevos sistemas de redistribución de distritos para sus legislaturas estatales.

• Varias medidas reforzarán o facilitarán el acceso a las urnas para los ciudadanos al aumentar los requisitos de identificación o simplificar la inscripción (de votantes), un movimiento que muchos dicen es una táctica partidaria para impulsar la participación conservadora y liberal en las urnas.

• Otros estados buscarán redefinir el papel que juega el dinero en sus elecciones. La Medida 1 de Dakota del Norte prohibiría las contribuciones políticas extranjeras, mientras que la Enmienda 75 en Colorado apunta a evitar que los individuos ricos compren elecciones al incrementar enormemente el dinero que los candidatos pueden aceptar en elecciones donde un candidato entrega más de 1 millón de dólares su propio dinero a su campaña.

Aborto

Qué es: las iniciativas en tres estados, Alabama, Oregón y Virginia Occidental, casi terminarían con el aborto en sus áreas si el gobierno federal terminara con el apoyo monetario.

A favor: los conservadores en contra del aborto anticipan una disminución en el apoyo federal o un vuelco de Roe v. Wade después del nombramiento del juez conservador de la Corte Suprema Brett Kavanaugh.

En contra: los defensores de la elección. “Lo que esta enmienda está diseñada para hacer es posicionar a Alabama para estar esencialmente en el extremo del sentimiento anti-aborto”, dijo Randall Marshall de la Unión Americana de Libertades Civiles de Alabama a VOA News.

“La forma en que está redactada la enmienda constitucional, si el estado alguna vez está en condiciones de restringir el aborto, lo hará sin tener en cuenta ninguna excepción”.