Villalona suspende actuaciones por por motivos de salud

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SANTO DOMINGO. – El cantante dominicano Fernando Villalona suspendió las presentaciones que tenía programadas para este fin de semana debido a un delicado estado de salud, informó su oficina mediante un comunicado oficial.

Aunque no se ofrecieron detalles sobre la condición médica que afecta al artista, su equipo explicó que Villalona permanece bajo reposo absoluto y supervisión médica, siguiendo las indicaciones de sus especialistas para garantizar una recuperación adecuada.

Como parte de estas recomendaciones, se decidió cancelar todos los compromisos artísticos previstos para este fin de semana, priorizando el bienestar del intérprete.

RETOMARA PRESENTACIONES TAN PRONTO SE RECUPERE

La oficina del reconocido merenguero agradeció las múltiples muestras de apoyo, preocupación y oraciones recibidas de seguidores, empresarios y medios de comunicación, y manifestó su confianza en que el artista podrá retomar sus presentaciones una vez complete satisfactoriamente su proceso de recuperación.

Finalmente, el equipo de Fernando Villalona pidió comprensión y respeto hacia este momento, al considerar que el respaldo y el cariño del público serán fundamentales durante su recuperación.

an/am