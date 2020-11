VIENA: El terrorista abatido había sido condenado por yihadismo

AUSTRIA.- Son ya cinco los muertos por el ataque terrorista de martes en en Viena. Entre los fallecidos está uno de los agresores que, simpatizante del grupo Estados Islámico. El ministro austriaco de Interior, Karl Nehammer, ha indicado que se tratada de Fejzulai Kujtim, con antecedentes penales que había sido encarcelado por intentar viajar a Siria para unirse a los yihadistas, y liberado anticipadamente el pasado mes de diciembre.

Hay además 18 heridos, siete de ellos graves. Entre estos últimos hay un policía. Fuentes oficiales indican que las lesiones están causadas por arma de fuego, pero también por arma blanca. Las autoridades han pedido a los ciudadanos que hagan todo lo posible por permanecer en sus hogares.

Aun no existe confirmación, pero los indicios apuntan a que el atentado fue perpetrado por dos hombres en la zona de bares próxima a la Sinagoga Central de Viena. La segunda de ellas seguiría huida, aunque las autoridades no descartan que participaran más personas. El tiroteo comenzó este martes alrededor de las ocho de la noche. Los agresores se desplazaron por el centro de la ciudad disparando contra cualquier viandante, justo en el último día antes de que entrara en vigor el cierre de la gastronomía para frenar la segunda ola del coronavirus.

«De repente comenzó el tiroteo. Primero no sabíamos qué pasaba, pero de repente la gente, que estaba sentada en otras terrazas, empezó a correr. Primero nos quedamos parados ahí, porque no sabíamos qué estaba pasando, luego hubo disparos de nuevo, pero más cerca, así que empezamos a correr. Como no sabíamos si estábamos corriendo en la dirección correcta, corrimos hacia un hotel y nos escondimos allí», explica Eveline, estudiante, testigo de la cadena de ataques.

Alrededor de mil agentes de la Policía y 75 soldados especiales del Ejército han sido desplegados. Además se han reforzado las fronteras y se vigilan sinagogas, iglesias y otros tempos religiosos y hospitales.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha mostrado la solidaridad de los franceses con los austríacos. «Tras Francia, un país amigo ha sido atacado. Es nuestra Europa. Nuestros enemigos deben saber con quien se enfrentan. No nos rendiremos», ha dicho en Twitter.

of-am