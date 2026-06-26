VENEZUELA: Van 235 muertos, 4,300 heridos por terremotos

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CARACAS, 26 de junio.- Las autoridades de Venezuela han confirmado que 235 personas han fallecido como consecuencia de los terremotos que el miércoles afectaron este país sudamericano.

Indican que también hay más de 4,300 heridos y  157 desaparecidos. La cantidad de familias damnificadas oscila  entre 2,227 y 2,927. Hay entre 250 y 346 edificios y otras estructuras afectadas o destruidas.

 

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MelvinBera
MelvinBera
2 horas hace

EL CANAL MELVIN BERA COMENTA: A NOMBRE DE COOPCENTRAL: SOLUCION A TUS INICIATIVAS DE VIDA Y EL INSTITUTO DE INVESTIGACION DESARROLLO DOMINICANO, INC.

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MelvinBera
MelvinBera
2 horas hace

ENSEÑANZA DEL SISMO DE VENEZUELA
LOS SISMOS OCURRIDOS EN VENEZUELA EL PASADO 24 DE JUNIO A LAS 6:04 AM HORA DE ALLI CON MAGNITUDES 7.2 Y SEGUNDOS DESPUES OTRO DE 7.5.

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MelvinBera
MelvinBera
2 horas hace

HASTA AHORA: 235 MUERTOS, 4,300 HERIDOS Y FUERON CAUSADOS POR LAS PLACAS TECTONICAS DEL CARIBE Y SUDAMERICANA.
EL TERREMOTO EN HAITI EN 2010 FUE CAUSADO POR LA PLACA ENRIQUILLO

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MelvinBera
MelvinBera
2 horas hace

QUE PASA AL SUR DE LA REPUBLICA DOMINICANA LLEGANDO A HAITI Y TUVO UNA MAGNITUD DE 7 GRADOS MENOR A LOS DE VENEZUELA.
LOS DOMINICANOS, NOS ENCONTRAMOS DENTRO DE LAS

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MelvinBera
MelvinBera
2 horas hace

FALLAS: DEL CARIBE Y DE NORTEAMERICA Y ESTAMOS AMENAZADOS POR LA OCURRENCIA DE UN GRAN TERREMOTO. PREPAREMONOS EN CUANTO A LA CALIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES:

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MelvinBera
MelvinBera
2 horas hace

EDIFICIOS, CARRETERAS, REPRESAS Y CANALES ENTRE OTROS. REALICEMOS LAS CAPACITACIONES NECESARIAS PRINCIPALMENTE A AQUELLOS QUE NOS ENCONTRAMOS AGUAS DEBAJO DE PRESAS.

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MelvinBera
MelvinBera
2 horas hace

MIENTRAS, VAYA NUESTRA SOLIDARIDAD VENEZUELA VALORARANDO EL PODER DE LA NATURALEZA.
SUSCRIBETE… DA LIKE Y REENVIALO… ..GRACIAS.

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