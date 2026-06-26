VENEZUELA: Van 235 muertos, 4,300 heridos por terremotos

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CARACAS, 26 de junio.- Las autoridades de Venezuela han confirmado que 235 personas han fallecido como consecuencia de los terremotos que el miércoles afectaron este país sudamericano.
Indican que también hay más de 4,300 heridos y 157 desaparecidos. La cantidad de familias damnificadas oscila entre 2,227 y 2,927. Hay entre 250 y 346 edificios y otras estructuras afectadas o destruidas.
EL CANAL MELVIN BERA COMENTA: A NOMBRE DE COOPCENTRAL: SOLUCION A TUS INICIATIVAS DE VIDA Y EL INSTITUTO DE INVESTIGACION DESARROLLO DOMINICANO, INC.
ENSEÑANZA DEL SISMO DE VENEZUELA
LOS SISMOS OCURRIDOS EN VENEZUELA EL PASADO 24 DE JUNIO A LAS 6:04 AM HORA DE ALLI CON MAGNITUDES 7.2 Y SEGUNDOS DESPUES OTRO DE 7.5.
HASTA AHORA: 235 MUERTOS, 4,300 HERIDOS Y FUERON CAUSADOS POR LAS PLACAS TECTONICAS DEL CARIBE Y SUDAMERICANA.
EL TERREMOTO EN HAITI EN 2010 FUE CAUSADO POR LA PLACA ENRIQUILLO
QUE PASA AL SUR DE LA REPUBLICA DOMINICANA LLEGANDO A HAITI Y TUVO UNA MAGNITUD DE 7 GRADOS MENOR A LOS DE VENEZUELA.
LOS DOMINICANOS, NOS ENCONTRAMOS DENTRO DE LAS
FALLAS: DEL CARIBE Y DE NORTEAMERICA Y ESTAMOS AMENAZADOS POR LA OCURRENCIA DE UN GRAN TERREMOTO. PREPAREMONOS EN CUANTO A LA CALIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES:
EDIFICIOS, CARRETERAS, REPRESAS Y CANALES ENTRE OTROS. REALICEMOS LAS CAPACITACIONES NECESARIAS PRINCIPALMENTE A AQUELLOS QUE NOS ENCONTRAMOS AGUAS DEBAJO DE PRESAS.
MIENTRAS, VAYA NUESTRA SOLIDARIDAD VENEZUELA VALORARANDO EL PODER DE LA NATURALEZA.
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