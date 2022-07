VENEZUELA: Unos diez muertos, incluidos 6 niños, en un incendio

El incendio se produjo en una vivienda del Zulia.

CARACAS, 24 Jul.- Al menos diez personas, incluidos seis niños, han muerto y otras dos han resultado heridas debido a un incendio ocurrido en el municipio Jesús María Semprún del estado venezolano de Zulia.

La vivienda era de carácter precario, levantada con láminas de zinc y madera, y quedó rápidamente consumida por las llamas en la madrugada del 22 de julio, según informa el portal de noticias venezolano Efecto Cocuyo.

«Ardila se vino de Colombia para acá y dio a luz en pleno incendio. El niño también murió», ha relatado un portavoz de Bomberos Marinos, el mayor Luis Contreras, en declaraciones a Efecto Cocuyo.

«Los bomberos llegaron en moto, porque no tienen camiones para trasladarse. No tenían equipo ni unidades de combate. No tenían recursos para hacer algo», ha relatado Contreras, que ha apuntado a que los residentes vivían hacinados y «tenían velas».

Las víctimas adultas han sido identificadas por las autoridades como Deisy Zuleima Quintero Ibáñez (39 años), Verónica Vivas Pérez (20), Rubeidis de los Angeles Márquez Quintero (19) y Liliana María Ardila (35).

Entre los menores de edad que fallecieron están Esnay González Quintero (4 años), Lucero Márquez Quintero (3), Ruleidis Meradi Lugo Quintero (11), Leídis Ardila (2), Mathias Ardila (3) y un bebé recién nacido.

El dueño de la casa, el sargento mayor y bombero Didier Obey González Bustamante (37 años) y Keiner José Márquez Quintero (16) resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Universitario de San Cristóbal.

of-am