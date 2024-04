VENEZUELA: Maduro reabre las puertas Derechos Humanos ONU

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, saluda al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, durante su cuarta visita al país, en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas el 22 de abril de 2024

El presidente Nicolás Maduro anunció el martes 23 de abril la reapertura de las puertas a la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, luego de ordenar la expulsión de su personal en febrero. Maduro hizo el anuncio el martes en compañía del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, quien investiga a Venezuela por posibles crímenes de lesa humanidad y también abrió una delegación de su despacho en Caracas. «He recibido la propuesta de invitar nuevamente a la apertura de la oficina del alto comisionado de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, a estar en nuestro país, en Venezuela. Estoy de acuerdo», dijo el mandatario en un acto en el palacio presidencial de Miraflores. «Superemos las diferencias, el conflicto que tuvimos». «Me muestro muy agradecido de que usted haya expresado su compromiso a mis instancias de permitir que la oficina del Alto Comisionado de la ONU regrese a Venezuela y darle efecto lo más pronto posible», expresó, según la traducción oficial. «Creo que es algo muy positivo y es algo que hay que felicitar, algo que se debería subrayar en su importancia», señaló. Una decisión en medio de cuestionamientos No está claro cuándo volverá la delegación del alto comisionado, expulsada el 15 de febrero tras expresar «profunda preocupación» por la detención de Rocío San Miguel, abogada especializada en temas militares, acusada de terrorismo por sus supuestos vínculos con un plan para asesinar a Maduro. El Gobierno condenó la reacción y acusó entonces a la oficina de «convertirse en el bufete particular del grupo de golpistas y terroristas». «Las puertas del palacio de Miraflores están abiertas para que venga Volker Türk, para que mande a José María Aranaz», su representante en el país, para que «hablemos las diferencias que tenemos, el conflicto que surgió y lo superemos», dijo Maduro. La Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado se instaló en Venezuela en 2019, cuando la expresidenta chilena Michelle Bachelet ocupaba el cargo. Antes de pasar el testigo a Türk, dijo que veía progresos en materia de derechos humanos en Venezuela, pero que aún quedaba «mucho por hacer». Türk visitó Venezuela en enero de 2023, cuando se acordó que la oficina funcionaría dos años más. Durante su estancia animó a las autoridades a liberar a todas las personas detenidas «arbitrariamente». En Venezuela hay 269 «presos políticos», contabilizados por la ONG Foro Penal. CPI: «Independiente y exhaustiva» La CPI, creada en 2002, es la única corte independiente del mundo establecida para investigar los crímenes más graves, como genocidios, crímenes de guerra y de lesa humanidad. En su cuarta visita a Venezuela, Khan inauguró la oficina del fiscal internacional en Caracas, acompañados de representantes de la ONU en Venezuela. Su visita ocurre luego que el pasado 1 de marzo la CPI rechazara el recurso de apelación de Venezuela sobre la investigación que adelanta por crímenes de lesa humanidad durante manifestaciones antigubernamentales de 2017, que dejaron unos 125 muertos. Venezuela tachó el fallo de «decisión infundada», tras argumentar que el tema debía dirimirse en el sistema judicial del país. De hecho, según la fiscalía venezolana, 2.795 funcionarios de seguridad del Estado han sido acusados por violaciones de derechos humanos desde 2017. «Estamos de acuerdo en no estar de acuerdo en algunos temas, por ejemplo, la investigación que está realizando mi fiscalía, pero al mismo tiempo con esta investigación independiente y exhaustiva estamos creando espacios y diálogo para la complementariedad», insistió Khan., indicó. SP-AM