VENEZUELA: Maduro acusa a sus opositores de planear ataques

Nicolas Maduro

CARACAS, 19 Mar.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha acusado al opositor Leopoldo López y al expresidente de Colombia Álvaro Uribe de planear ataques «terroristas» en el país latinoamericano de cara a las elecciones del 28 de julio.

«Vi a un terrorista, un asesino, un criminal, prófugo de la justicia venezolana, Leopoldo López, en Colombia, reunido con otro terrorista criminal antibolivariano y antivenezolano, Álvaro Uribe. Tengo información de planes que preparan para atacar los estados vecinos (Zulia, Táchira, etc) con terroristas, con paramilitares», ha declarado durante su programa ‘Con Maduro +’.

El mandatario venezolano ha dado la «máxima alerta a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana», a los organismos de Inteligencia y contrainteligencia, al considerar que «cuando esos dos terroristas perversos se reúnen es para conspirar».

«Tenemos que defender la paz en Venezuela, la estabilidad, la seguridad. No pueden venir estos terroristas de los apellidos a tratar de sabotear a Venezuela para tratar de perturbar nuestra recuperación económica y la fiesta electoral de la democracia que vamos a tener el 28 de julio», ha manifestado.

Maduro, que llegó al poder en 2013, será el candidato oficialista para las elecciones presidenciales, donde buscará un tercer mandato.

OPOSICIÓN ELIGIÓ A MARÍA CORINA MACHADO

La oposición eligió en primarias a María Corina Machado como aspirante unitaria, pero se desconoce si finalmente participará de los comicios debido a una inhabilitación de 15 años confirmada por el Supremo de Venezuela.

La candidata está acusada de haber «sido participe de la trama de corrupción orquestada por el usurpador Juan Guaidó, que propició el bloqueo criminal a la República Bolivariana de Venezuela, así como también el despojo descarado de las empresas y riquezas del pueblo venezolano en el extranjero, con la complicidad de gobiernos corruptos».

MARÍA CORINA DICE TOMARÁ DECISIONES CORRECTAS

«Tengan la tranquilidad y la confianza de que tomaré las decisiones correctas para avanzar en este camino, con la participación y el apoyo de todos los sectores que queremos un cambio urgente en Venezuela», aseguró la opositora.

El cronograma anunciado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de cara a ese proceso indica que el plazo para inscribir candidaturas correrá del 21 al 25 de marzo.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal bloque opositor, se debate entre postular a Machado, como indicó el resultado de la consulta a la que acudieron más de dos millones de electores, o sustituirla por un aspirante con sus derechos políticos vigentes y, por lo tanto, habilitado para participar.

«Los venezolanos no vamos a aceptar nada distinto a nuestra libertad plena y el retorno a la democracia”, aseguró Machado en su mensaje. “A nosotros no nos van a sacar de la ruta electoral, pueden demorar la transición, pero no impedirla», agregó.

La exdiputada también reiteró sus acusaciones de que el Gobierno de Nicolás Maduro está incumpliendo los acuerdos de Barbados que dieron lugar al levantamiento temporal de las sanciones petroleras, que incluían revisar las inhabilitaciones y liberar a más de 200 presos políticos.

of-am