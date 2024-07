VENEZUELA: La cara de Maduro aparece trece veces en la boleta

CARACAS.- Los venezolanos que este domingo concurren a votar lo harán mediante el sistema de voto electrónico que funciona hace décadas en Venezuela. Una vez presenten su documentos en la mesa electoral, pasarán detrás de un biombo en el que se encontrarán con una pantalla táctil en la que deben seleccionar su candidato presidencial de preferencia e imprimirán un ticket que deben depositar en la urna.

Pero cada candidato no aparece una vez en la pantalla sino que lo hace una vez por cada formación política que lo apoya. Así, como la coalición que respalda al dictador Nicolás Maduro está integrada por 13 agrupaciones, su rostro aparece 13 veces en la pantalla. Su principal rival, Edmundo González Urrutia, en cambio, sólo aparece 3 veces.

Las ventajas no terminan allí puesto que cada agrupación tiene un lugar fijo en el boletón ya determinado por el Consejo Nacional Electoral. Y, no casualmente, la fila superior de diez agrupaciones respaldan todas a Maduro.

Así, la pantalla con la que se encuentran los venezolanos al votar comienza con diez caras del dictador arriba de todo, mientras que las tres de Edmundo González están dispersas entre la segunda y la tercera fila, mezcladas entre las de otros ocho candidatos minoritarios, impulsados por el chavismo para dividir el voto opositor.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, controlado por el régimen de Nicolás Maduro, publicó en mayo el tarjetón oficial para los comicios presidenciales de este domingo, que se presentan como una oportunidad histórica para ponerle fin a 25 años de dictadura.

Originalmente, 13 candidatos se habían postulado para la contienda presidencial. Sin embargo, después de algunas modificaciones y reemplazos en las nominaciones, el número se redujo a 10 contendientes, todos hombres.

Las agrupaciones que forman el Gran Polo Patriótico (GPP), en apoyo al régimen chavista, se ubicarán en la parte superior izquierda. Aquí, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) mantiene su tradicional posición en los tarjetones electorales ubicándose “arriba y a la izquierda”.

Con la publicación del tarjetón por parte del CNE, se pueden dividir a los aspirantes dentro de tres grandes categorías: el candidato de la dictadura, el opositor y los “opositores” que le hacen el juego al régimen chavista. La boleta ya no puede ser modificada y cualquier cambio que se realice en la previa a la fecha no se verá reflejado el día de la elección.

Eugenio Martínez, director de Votoscopio, señaló que la complejidad de la boleta electoral es un reflejo de las tácticas del régimen para influir en los resultados a su favor. “A medida que la elección se vuelve menos competitiva, los instrumentos de votación se vuelven más confusos”, dijo Martínez. A esto se suma la fragmentación de la oposición, que se refleja en la disposición de los nombres en la boleta.

Según Carlos Medina, director del Observatorio Electoral Venezolano, el hecho de que un candidato aparezca varias veces en la boleta no es nuevo en el país. Sin embargo, lo preocupante es que muchos de estos partidos han sido cooptados por el régimen de Maduro para presentar candidatos aprobados por el oficialismo. “El problema está en el origen de los partidos políticos que están apoyando 13 veces, en este caso a Nicolás Maduro”, agregó Medina.

Desde hace aproximadamente seis años, el gobierno venezolano ha intervenido en partidos políticos antiguos y establecidos, reemplazando sus líderes por figuras leales al régimen. Simultáneamente, Maduro ha autorizado la creación de nuevos partidos que pretenden mantener una ilusión de democracia al nominar a candidatos considerados ilegítimos por muchos expertos y votantes. Actualmente, 14 de los 38 partidos en la boleta se han formado en los últimos seis años.

La legislación venezolana establece que el partido más votado en las elecciones anteriores elige primero su lugar en la boleta. Los partidos aliados que apoyen al mismo candidato se colocan juntos. No obstante, los tres partidos que respaldan a González no aparecen juntos en la boleta actual porque, al momento de determinar su configuración, estos partidos aún no habían consolidado su apoyo a un solo candidato.

A pesar de esta irregularidad, las encuestas electorales en Venezuela muestran una amplia ventaja para González Urrutia sobre el dictador Nicolás Maduro, con una ventaja que supera el 20%, de acuerdo con varias de las más prestigiosas encuestadoras.