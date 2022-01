VENEZUELA: Arreaza acepta derrota y advierte al gobernador

Jorge Arreaza

CARACAS, 10 Ene.- El excandidato a gobernador en el estado venezolano de Barinas, Jorge Arreaza, ha advertido al nuevo gobernador, Sergio Garrido, de que no dé «ni un paso en falso», después de que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) haya perdido en la repetición de las elecciones, en un territorio bastión del ‘chavismo’.

«Mucho cuidado, señor Garrido, porque aquí vamos a estar para defender a Barinas. Ni un paso en falso porque nosotros (el PSUV) vamos a defender al pueblo barinés», ha indicado, según ha recogido VTV.

En este contexto, ha afirmado que el partido no dejará «solo» al pueblo de Barinas y ha instado al nuevo gobernador a «administrar bien su victoria». «No se equivoquen», ha incidido, antes de remarcar que en Venezuela «hay una Constitución» y no se permitirá que se «vulneren los derechos del pueblo».

Arreaza ha llamado a «aceptar con dignidad la derrota» en los comicios, que se han saldado con el 55,3 por ciento de los votos a favor de Garrido –candidato de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), según los datos de la Oficina Regional Electoral (ORE) del Consejo Nacional Electoral (CNE). En este sentido, ha asegurado que la derrota llena al ‘chavismo’ de «aprendizaje y lecciones».

«Es por ello que debemos analizar los resultados, y esos resultados hablan. Hay que reconocer que cuantitativamente no logramos los objetivos, pero sí cualitativamente», ha agregado.

No obstante, el también exministro de Exteriores venezolanos ha reconocido que, si bien no se han logrado «los objetivos», en el PSUV están «seguros» de que Barinas, que por primera vez en 23 años no estará gobernado por un representante ‘chavista’, «va a dirigirse a un destino y futuro mejor». «De eso no nos quedan dudas», ha remachado.

Por su parte, el autoproclamado «presidente encargado» de Venezuela, Juan Guaidó, ha valorado que Barinas, «con fuerza, con coraje y defendiendo sus derechos» ha conseguido «derrotar a la dictadura», al tiempo que ha subrayado que el estado dio el domingo «una lección a todos los venezolanos y la dictadura principalmente».

of-am