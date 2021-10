Venezuela hace advertencia a los observadores de Unión Europea

CARACAS- El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, ha advertido a la misión de observadores que prepara la UE para las elecciones regionales del 21 de noviembre de que si no van a cumplir con los estándares de la ONU, «mejor que no vengan».

Rodríguez se ha referido al Alto Representante para la Política Exetrior de la UE, Josep Borrell, al que ha acusado de incumplir el convenio que firmó con el Consejo Nacional Electoral (CNE) para que la UE enviara una misión de observación.

«Señor Borrell, así no. Si es así, mejor no venga. Si vienen a violentar los estándares de la ONU y el convenio que ustedes mismos firmaron, mejor no vengan», ha afirmado Rodríguez tras participar en el simulacro electoral organizado este domingo por el CNE.

Rodríguez ha recordado que dirigentes opositores que en su día apoyaron y exigieron sanciones contra Venezuela, serán candidatos a estos comicios. «Los opositores en una borrachera de odio declararon en su momento su apoyo a las sanciones. Ahora son candidatos», ha destacado.

«No hemos notado mayor situación, solo algunos desencuentros entre los mismos partidarios de la oposición en algunos centros», ha añadido.

Además, Rodríguez ha indicado que la solución a cualquier disputa en Venezuela pasa por un mecanismo electoral y democrático. «Ninguna nación puede inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela (…). Aquí no se mete nadie. Los mirones son de palo», ha advertido.

Por otra parte, Rodríguez ha subrayado que el sistema electoral venezolano es un ejemplo para el mundo. «Este sistema es confiable y no se pueden manipular los resultados. Podemos dar ejemplo al mundo entero de cómo se pueden hacer unas elecciones», ha apuntado.

