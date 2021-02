VENEZUELA: Expulsión embajadora de la UE «agrava aislamiento» de la nación

Isabel Brilhante

CARACAS – La decisión del gobierno del presidente Nicolás Maduro de expulsar a la embajadora de la Unión Europea en Venezuela, Isabel Brilhante, es una medida “inoportuna”, afirmó a la Voz de América el embajador retirado, Edmundo González.

El experto en materia internacional agregó que la Unión Europea ha jugado un papel importante y clave en las conversaciones para buscar una salida a la crisis que atraviesa Venezuela, por lo que, a su juicio, esta decisión demuestra una falta de voluntad política por parte del gobierno de Maduro.

“En consecuencia agrava el aislamiento internacional de Venezuela y contribuye al aislamiento del país, es una torpeza, es una cosa que pocos entienden”, indicó González.

El martes, el Parlamento de mayoría chavista pidió al gobierno, no solo declarar persona non grata a la embajadora, sino revisar el acuerdo de funcionamiento de la oficina de la Unión Europea en Caracas, lo que, según González, impactaría negativamente y de forma directa a los ciudadanos.

“La Unión Europea mantiene programas de cooperación en Venezuela en los más distintos ámbitos. Cerrar esa oficina implicaría entonces poner en el congelador a todos estos programas, muchos de ellos son programas de cooperación en áreas muy importantes”, apuntó.

Maduro aseguró que su gobierno quiere tener “las mejores relaciones con Europa”, pero dijo no poder aceptar “que nadie venga a ofender, agredir y sancionar a Venezuela”.

“¿Qué esperan que les demos las gracias por agredirnos? No, así no. Nosotros estábamos buscando diálogo pero así no, o ustedes rectifican o no hay más trato de ningún tipo, no habrá más diálogo”, indicó Maduro en declaraciones a través del canal del Estado la tarde del miércoles.

“Nosotros estábamos buscando el diálogo y se habían dado pasos importantes con un país de Europa para restablecer el diálogo con todos los sectores de oposición y el chavismo, pero así no, así no», añadió el mandatario.

Juan Guaidó, líder opositor reconocido como presidente interino por decenas de países, entre ellos Estados Unidos, emitió un comunicado en el que condenó la medida del gobierno de Maduro, así como lo que definió de “amenazas bajo cartas de protesta” a diplomáticos de Francia, Alemania, España y Países Bajos.

