Venezuela: Denuncian Maduro evita acrediten fiscales electorales

Tres opositores de la mayor coalición antichavista, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), denunciaron este martes “trabas” en el sistema del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela para la acreditación masiva de los testigos, que vigilarán el voto en los comicios presidenciales del próximo 28 de julio.

MAS DE 90 TESTIGOS NO HAN PODIDO OBTENER ACREDITACIÓN

La coalición Plataforma Unitaria sostiene que inscribió a más de 90.000 testigos pero que dificultades técnicas han impedido la impresión de las credenciales necesarias para ejercer su función.

Los partidos políticos designan observadores en las elecciones para garantizar el correcto desarrollo del proceso y denunciar irregularidades.

A través de un video compartido en X, la ex diputada Delsa Solórzano dijo que el CNE ha implementado “distintos mecanismos” en el sistema automatizado para ralentizar la acreditación del 100% de los testigos.

“No se ha podido avanzar en la acreditación masiva de testigos debido a un sistema que, pareciera, está diseñado para ralentizar el proceso”, manifestó Solórzano en compañía de los antichavistas Juan Carlos Caldera, dirigente del partido Primero Justicia, y Perkins Rocha, asesor de campaña de la PUD.

SISTEMA DISEÑADO PARA HACER LENTO EL PROCESO

“Estas trabas (…) de la ingeniería electoral no pueden, en este momento, soportarse y no son propias de lo que se ha dicho (…) es el mejor sistema electoral del mundo. Creemos que es un inconveniente que para todos es necesario solucionar urgentemente. (…) Sin testigos no hay, en definitiva, un procedimiento electoral transparente”, expresó el asesor de la PUD.

Los opositores informaron de que han notificado por escrito al CNE sobre el problema de la acreditación de testigos, pero no han recibido respuesta.

FUENTE / INFOBAE