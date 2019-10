VENEZUELA: Cabello asegura equipo de Guaidó quiere volver a dialogar

CARACAS.- El primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, dijo este lunes que el sector opositor liderado por el diputado Juan Guaidó quiere volver a dialogar con el Gobierno del presidente, Nicolás Maduro, tras el fracaso de las conversaciones que se desarrollaron entre mayo y agosto pasado en la isla de Barbados.

«Esa derecha violenta quiere volverse a sentar, y lo primero que pide es que debe cesar la actual mesa nacional de diálogo (conformada con el sector moderado de la oposición)», dijo Cabello durante la rueda de prensa de su partido.

No obstante, reiteró que Maduro ha dicho que no volverá a sentarse con la oposición liderada por Guaidó hasta que no se retracten en sus intenciones de entregar el territorio Esequibo a Guyana.

«Nosotros no vamos a un proceso de diálogo a capitular«, indicó, al tiempo que señaló que en la mesa de conversaciones que el chavismo sostiene con sectores minoritarios de la oposición se han logrado resultados «tangibles» y «dentro de la Constitución»

Entre estos resultados destacó el regreso de los diputados chavistas al Parlamento, tras dos años de ausencia debido al desacato del Legislativo, así como las decenas de medidas cautelares concedidas a políticos opositores que estaban privados de libertad por incurrir en hechos violentos.

«Son sectores de la oposición que se dieron cuenta que un golpe de Estado no es la salida, pidieron diálogo, se abrió espacio y allí estamos debatiendo«, resaltó Cabello.

El 17 de septiembre pasado, el Ejecutivo venezolano anunció un diálogo alternativo con los partidos políticos Movimiento al Socialismo, Avanzada Progresista, Soluciones y Cambiemos, considerados como «la oposición moderada».

Este diálogo ha sido duramente criticado por los sectores más radicales de la oposición venezolana, que tildan a los participantes de «traidores», «colaboracionistas» y «minoritarios».

of-am